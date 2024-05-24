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Базовий продукт в Україні коштує втричі дорожче — на що злетіли ціни

24 травня 2024 09:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні — базовий овоч подорожчав утричі у 2024 році
Овочевий відділ магазину. Фото: zakarpattya.net.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У травні 2024 року на українському ринку активно зростають ціни на торішню картоплю. Вартість пропозиції фермерів до продажу базового для українців продукту втричі вища, ніж було в аналогічний період минулого року.

Такі дані наводять аналітики видання EastFruit.

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Що вплинуло на зростання вартості картоплі

Видання зазначає, посилаючись на учасників ринку, що станом на кінець травня виробники реалізують картоплю врожаю 2023 року за ціною від 15 до 22 грн/кг. Вартість залежить від якості, сорту та обсягу партії овоча. Загалом ціна у середньому на 27% вища, ніж було в кінці минулого тижня.

Оператори ринку пояснюють, що фермери підвищують ціни на картоплю через сезонне скорочення пропозиції на тлі стабільного попиту з боку українців.

Водночас гуртові компанії скаржаться на дефіцит якісної картоплі у виробників. Це заважає сформувати достатню кількість партій для закупівель.

Таким чином, у травні минулорічна картопля в країні обходиться споживачам у середньому у 3,4 раза дорожче, ніж було рік тому.

Аналітики додають, що багато операторів ринку очікують подальшого подорожчання цього продукту.

"Оскільки відсоток некондиційної картоплі цього року є досить високим, а запаси в господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися", — пояснюють вони.

Ціни в супермаркетах у травні

На роздрібному ринку картопля також стрімко дорожчає. Зокрема, у супермаркетах "Метро" ціна за місяць зросла на більш ніж дев'ять гривень. У квітні коштувала у середньому 25,42 грн/кг, а в травні — 34,90 грн/кг.

 

ціни на картоплю у травні 2024 року
Ціни на картоплю у травні. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в магазинах наприкінці травня 2024 року різко підвищилась вартість свинини та сала. Частина видів м'яса подорожчала одразу майже на 40 грн/кг.

Також ми писали, що в країні очікується різке подорожчання медикаментів. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.

продукти
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магазини
ціни
картопля

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