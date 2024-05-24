Ціни в Україні — базовий овоч подорожчав утричі у 2024 році

Базовий продукт в Україні коштує втричі дорожче — на що злетіли ціни
У травні 2024 року на українському ринку активно зростають ціни на торішню картоплю. Вартість пропозиції фермерів до продажу базового для українців продукту втричі вища, ніж було в аналогічний період минулого року.
Такі дані наводять аналітики видання EastFruit.
Що вплинуло на зростання вартості картоплі
Видання зазначає, посилаючись на учасників ринку, що станом на кінець травня виробники реалізують картоплю врожаю 2023 року за ціною від 15 до 22 грн/кг. Вартість залежить від якості, сорту та обсягу партії овоча. Загалом ціна у середньому на 27% вища, ніж було в кінці минулого тижня.
Оператори ринку пояснюють, що фермери підвищують ціни на картоплю через сезонне скорочення пропозиції на тлі стабільного попиту з боку українців.
Водночас гуртові компанії скаржаться на дефіцит якісної картоплі у виробників. Це заважає сформувати достатню кількість партій для закупівель.
Таким чином, у травні минулорічна картопля в країні обходиться споживачам у середньому у 3,4 раза дорожче, ніж було рік тому.
Аналітики додають, що багато операторів ринку очікують подальшого подорожчання цього продукту.
"Оскільки відсоток некондиційної картоплі цього року є досить високим, а запаси в господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися", — пояснюють вони.
Ціни в супермаркетах у травні
На роздрібному ринку картопля також стрімко дорожчає. Зокрема, у супермаркетах "Метро" ціна за місяць зросла на більш ніж дев'ять гривень. У квітні коштувала у середньому 25,42 грн/кг, а в травні — 34,90 грн/кг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в магазинах наприкінці травня 2024 року різко підвищилась вартість свинини та сала. Частина видів м'яса подорожчала одразу майже на 40 грн/кг.
Також ми писали, що в країні очікується різке подорожчання медикаментів. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.
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