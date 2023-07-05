Ярослав Железняк розказав про роботу антикорупційних органів

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Parlament.ua

Більшість силових органів влади в Україні, окрім Національного антикорупційного бюро, контролюються з другого поверху будівлі Офісу Президента. Йдеться, зокрема, про Службу безпеки України, Бюро економічної безпеки, Державне бюро розслідувань, Нацполіцію, та інші структури.

Про це заявив в інтерв’ю для Новини.LIVE народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова парламентської Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки Ярослав Железняк.

Читайте також:

"Більшість силових органів в Україні, окрім НАБУ, — СБУ, БЕБ, Нацполіція, ДБР та інші — контролюються з другого поверху будівлі Офісу Президента. Між ними немає ніякої різниці. У них навіть комунікації одні й ті ж", — запевняє пан Железняк.

На уточнююче запитання, хто працює на другому поверсі будівлі Офісу Президента, співрозмовник Новини.LIVE нагадав, що там розташоване все керівництво Офісу Президента, включаючи профільних заступників голови Офісу.

Депутати проти силовиків

Саме через те, що правоохоронні органи недостатньо якісно виконують свої обов’язки щодо боротьби з корупцією, за словами Ярослава Железняка, частково ці функції взяла на себе парламентська Тимчасова слідча комісія з економічної безпеки, яку він очолює.

"Саме тому, що, наприклад, з Бюро економічної безпеки зараз взагалі біда, а в Агентстві з розшуку та менеджменту активів крадуть все, що лише можуть, а що не можуть, то теж крадуть, а в роботі інших органів теж є простір для покращення, то ми взяли поки що на себе функцію з контролю за цими органами", — пояснює народний депутат.

За його словами, народним обранцям активно допомагають аналітичні центри, команди журналістів-розслідувачів, міжнародні організації та посольства іноземних країн.

"Активно співпрацюємо з НАБУ. Це єдиний орган, який в правоохоронній системі позитивно дивує. І вже є у нас непогані напрацювання. Ви їх скоро побачите", — обіцяє голова ТСК.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE писали про те, що колишньому заступнику міністра оборони України й екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголошено про підозру. За даними слідства, чиновники закупили на понад 1 млрд грн неякісної амуніції для ЗСУ.

За даними слідства, підозрювані під час дії воєнного стану придбали для ЗСУ засоби індивідуального захисту, які за своєю якістю не відповідають встановленим вимогам.

"Вони закупили в іноземної фірми майже 3 тисячі бронежилетів на понад 130 млн грн. Згідно з висновками товарознавчої експертизи, реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Таким чином майже 100 млн грн було розтрачено", — розповіли в Генеральній прокуратурі.

У відомстві також заявили, що екскерівник Департаменту придбав в іноземної фірми одяг — зимові куртки і штани для потреб ЗСУ на суму майже 1 млрд грн. Однак закуплений одяг не відповідав вимогам якості, тому військові не могли його використовувати в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

