Американський автогігант Ford скорочує понад тисячу робочих місць на заводі в Іспанії
На заводі компанії Ford у Валенсії планують звільнити понад тисячу працівників. Це пов’язано із скороченням виробництва, тож компанія змушена оптимізувати кількість робочих місць.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
-
Під москвою сталася масштабна пожежа на заводі пластику
-
Ракетна атака по Києву: влада розповіла, яка ситуація з тепло та електропостачанням у місті
-
Віктор Коваленко став героєм матчу з "Інтером"
-
За добу росіяни 71 раз обстріляли Херсонську область, є загиблі та поранені
-
Українські музиканти не можуть виїхати за кордон після скандалу з коміком Щегелем
-
ЗСУ за минулу добу ліквідували понад тисячу окупантів, — Генштаб
-
У США схвалили поширення інформації про походження коронавірусу
-
Велика Британія закликає спонсорів Олімпіади зупинити участь рф та білорусі у 2024 році
-
Silicon Valley Bank став найбільшим банкрутом у США за останні десять років
-
путін може приїхати до Індії на саміт G20, — Bloomberg
Скорочення на заводі Ford
Американський автомобільний гігант, компанія Ford, оголосив про скорочення понад тисячі робочих місць на своєму заводі в іспанській Валенсії.
"Ford буде конструктивно працювати зі своїми профспілковими партнерами, щоб зменшити вплив звільнень на працівників, їхні сім’ї та місцеву громаду", — наголосили у компанії.
Зміни у роботі автогіганта
Причиною такого скорочення є зменшення виробництва автомобілів у Європі.
Так, Ford припиняє збирати у Валенсії мінівени Galaxy та універсали S-Max.
Крім того, минулого, 2022 року, було заявлено про відкладення інвестицій у іспанську філію Ford.
Разом з тим, в компанії пообіцяли розпочати виробництво електроавтомобілів на заводі у Валенсії з 2030 року.
Нагадаємо, що у лютому Ford оголосив про майбутнє глобальне скорочення робочих місць на своїх європейських підприємствах.
Планувало скоротити близько 3800 робочих місць, зокрема 2300 на підприємствах автовиробника в Кельні та Аахені в Німеччині, 1300 у Великій Британії та 200 в решті Європи.
Фото: Pixabay