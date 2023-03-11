​​​​​​​Американський автогігант Ford скорочує понад тисячу робочих місць на заводі в Іспанії

Американці скорочують виробництво своїх автівок у Європі

На заводі компанії Ford у Валенсії планують звільнити понад тисячу працівників. Це пов’язано із скороченням виробництва, тож компанія змушена оптимізувати кількість робочих місць.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Скорочення на заводі Ford

Американський автомобільний гігант, компанія Ford, оголосив про скорочення понад тисячі робочих місць на своєму заводі в іспанській Валенсії.

"Ford буде конструктивно працювати зі своїми профспілковими партнерами, щоб зменшити вплив звільнень на працівників, їхні сім’ї та місцеву громаду", — наголосили у компанії.

Зміни у роботі автогіганта

Причиною такого скорочення є зменшення виробництва автомобілів у Європі.

Так, Ford припиняє збирати у Валенсії мінівени Galaxy та універсали S-Max.

Крім того, минулого, 2022 року, було заявлено про відкладення інвестицій у іспанську філію Ford.

Разом з тим, в компанії пообіцяли розпочати виробництво електроавтомобілів на заводі у Валенсії з 2030 року.

Нагадаємо, що у лютому Ford оголосив про майбутнє глобальне скорочення робочих місць на своїх європейських підприємствах.

Планувало скоротити близько 3800 робочих місць, зокрема 2300 на підприємствах автовиробника в Кельні та Аахені в Німеччині, 1300 у Великій Британії та 200 в решті Європи.

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