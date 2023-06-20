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Закон про довоєнні податки та штрафи: у Раді погодили критерії перевірки бізнесу

20 червня 2023 10:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Закон про довоєнні податки та штрафи — які будуть критерії перевірки бізнесу
Бізнес-показники та розрахунки. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Народні депутати погодили внесення поправок до законопроєкту №8401, який передбачає довоєнну податкову систему. Зокрема, підтримали критерії для проведення перевірок бізнесу.

Про це розповів керівник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Довоєнний режим оподаткування

Згідно із проєктом закону, пільговий режим оподаткування зі ставкою єдиного податку 2% припинить свою дію з 1 серпня 2023 року, тобто на місяць пізніше від запланованого. Платники податків за погодженими правилами мають здійснити перехід на інший податковий режим, який обиратимуть самостійно.

Критерії перевірки бізнесу

Робоча група з розгляду поправок до законопроєкту дійшла згоди, що перевірки не стосуватимуться "білого" бізнесу. Також підтримали критерії для проведення перевірок за результатами 2021 року:

  • сплата податку на прибуток менша на 50% та більша за середньогалузеву;
  • сплата ПДВ нижча на 50% та більша за середньогалузеву;
  • дебіторський борг перевищує кредиторський більше ніж удвічі;
  • заробітна платня нижча за середню по регіону у відповідній сфері;
  • сумарні витрати підприємницької діяльності 75% чи вище загальнорічного оподатковуваного доходу, за умови, що задекларований дохід становить 10 і більше мільйонів гривень.

На прифронтові території надалі поширюватиметься мораторій на перевірки бізнесу. Не каратимуть і за порушення у сфері РРО, крім торгівлі підакцизними податками.

Передбачається норма щодо неможливості застосування штрафних санкцій за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) так званим "заднім числом" — у період 1 січня 2022 року — 1 серпня 2023 року.

Для ФОПів другої і третьої груп зменшили штрафи за порушення правил РРО на подальші два роки — до 25% та 50%.

Що варто знати

Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.

Раніше повідомлялося, що деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.

 

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