Закон про довоєнні податки та штрафи — які будуть критерії перевірки бізнесу

Закон про довоєнні податки та штрафи: у Раді погодили критерії перевірки бізнесу
Народні депутати погодили внесення поправок до законопроєкту №8401, який передбачає довоєнну податкову систему. Зокрема, підтримали критерії для проведення перевірок бізнесу.
Про це розповів керівник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.
Довоєнний режим оподаткування
Згідно із проєктом закону, пільговий режим оподаткування зі ставкою єдиного податку 2% припинить свою дію з 1 серпня 2023 року, тобто на місяць пізніше від запланованого. Платники податків за погодженими правилами мають здійснити перехід на інший податковий режим, який обиратимуть самостійно.
Критерії перевірки бізнесу
Робоча група з розгляду поправок до законопроєкту дійшла згоди, що перевірки не стосуватимуться "білого" бізнесу. Також підтримали критерії для проведення перевірок за результатами 2021 року:
- сплата податку на прибуток менша на 50% та більша за середньогалузеву;
- сплата ПДВ нижча на 50% та більша за середньогалузеву;
- дебіторський борг перевищує кредиторський більше ніж удвічі;
- заробітна платня нижча за середню по регіону у відповідній сфері;
- сумарні витрати підприємницької діяльності 75% чи вище загальнорічного оподатковуваного доходу, за умови, що задекларований дохід становить 10 і більше мільйонів гривень.
На прифронтові території надалі поширюватиметься мораторій на перевірки бізнесу. Не каратимуть і за порушення у сфері РРО, крім торгівлі підакцизними податками.
Передбачається норма щодо неможливості застосування штрафних санкцій за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) так званим "заднім числом" — у період 1 січня 2022 року — 1 серпня 2023 року.
Для ФОПів другої і третьої груп зменшили штрафи за порушення правил РРО на подальші два роки — до 25% та 50%.
Що варто знати
Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.
Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.
Раніше повідомлялося, що деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.