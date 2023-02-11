ПриватБанк лідирує у рейтингу за доходами — дані НБУ

У рейтингу із прибутковості лідирує державний ПриватБанк

В Україні платоспроможні банки за одинадцять місяців минулого року отримали 24,716 млрд грн прибутку. У рейтингу із прибутковості лідирує державний ПриватБанк.

Про це свідчать дані НБУ.

Рейтинг банків за вкладами

Як зазначили в НБУ, саме про таку суму відзвітували українські фінустанови після сплати податків та обов'язкових платежів. Хоч банки продовжили отримувати прибутки під час війни, проте вони скоротилися у 3,1 раза порівняно 2021 роком. Тоді було зафіксовано рекордний дохід у 77,376 млрд грн.

Рейтинг за прибутковістю очолює ПриватБанк. Фінустанова за минулий рік заробила 30,252 млрд грн.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп:

Укрсиббанк — 3,534 млрд грн;

Райффайзен Банк — 2,819 млрд грн;

Сітібанк — 2,403 млрд грн.

За інформацією НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 45,560 млрд грн, 21 фінустанова показала збиток на 20,844 млрд грн.

Найбільші збитки у таких банках:

Сенс Банк (раніше — Альфа-банк) — 6,965 млрд грн;

Укрексімбанк — 6,886 млрд грн;

Укргазбанк — 2 757 млрд грн.

Більше про банки

Раніше ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого бізнесу та підприємців для забезпечення безперебійної роботи під час відключень електроенергії. Оформити кредит можна на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення та систем інтернет-зв'язку Starlink.

Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.

Нагадаємо, раніше у державному ПриватБанку розповіли, на яку суму українські військові відкрили вклади. Йдеться про спеціальну програму "Слава Героям", що дає можливість отримати більші доходи.