Закриття неба над Україною авіацією — аналітики назвали ціну

Необхідно приблизно п'ять авіаційних бригад

Україні на повноцінний "захист неба" необхідно приблизно п'ять авіаційних бригад. Вартість повного оснащення становитиме близько 32,3 млрд доларів.

Такі підрахунки зробили аналітики Defence Express.

"Закриття неба"

Як зазначається, загалом Києву знадобиться 180 літаків-винищувачів, що коштуватиме близько 29,25 млрд доларів. GlobalEye від Saab, зокрема, обійшовся Швеції у понад 355 млн доларів. П'ять GlobalEye — це приблизно 1,77 млрд доларів.

Потрібні також літаки дальнього радіолокаційного стеження та повітряні танкери. Так, приблизна ціна Airbus A330 MRTT — 330 млн доларів. П'ять літаків — це ще близько 1,5 млрд доларів.

Зараз між західними партнерами тривають внутрішні дебати щодо постачання Збройним силам України реактивних винищувачів. Йдеться про МіГ-29, на яких українські пілоти вправно літають, та F-16, для яких вже є список пілотів, яких будуть навчати.

Допомога Україні від партнерів

Від початку повномасштабної агресії росії проти України міжнародні партнери надали нашій країні понад 113 млрд євро. Сума включає у себе військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав.

Згідно з даними системи Ukraine Support Tracker, яка відстежує масштаби міжнародної допомоги, донорами України стали 40 країн. Європейський Союз виділив майже 52 млрд євро.

Сполучені Штати з моменту війни виділили Україні 27,5 мільярда доларів. На таку суму Пентагон надав озброєння українській армії для боротьби з російською агресією.

Нагадаємо, Україна ініціює створення механізму аудиту допомоги, яку надають Сполучені Штати на проєкти відновлення. Його пропонують створити спільно з Рахунковою палатою США.