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Аналітики розповіли, чи зміниться курс долара навесні

21 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс валют — аналітики розповіли, чи зміниться курс долара навесні
Зимові тенденції валютного ринку збережуться навесні
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні курс американської валюти в останні дні зими продовжує демонструвати тенденції до зниження. Подібна ситуація на валютному ринку очікується на початку весни 2023 року.

Такі прогнози ЗМІ озвучив економіст Олег Гетьман.

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Який буде курс на початку весни

На думку економіста, Національний банк України (НБУ) не повернеться до гнучкого ціноутворення навесні, тоді як для цього є підстави. Зараз курс долара тримається в рамках 39-41 грн, він може опуститися ще більше. Його стабільності сприяє психологічний фактор.

"Гривня може ще більше зміцнитися, а долар готівкою вартуватиме в межах трьох-чотирьох гривень від офіційного курсу — "плюс-мінус", зауважив Гетьман.

Скільки зараз коштує долар

З початку року курс долара в Україні продовжує знижуватися. Вартість іноземних валют в Україні суттєво за останні дні не змінилася.

За долар в обмінних пунктах у середньому просять від 39,8 до 39,9 гривні, а за євро — від 42,1 до 42,3 гривні.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

Нагадаємо, на думку керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, на українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде. Також для суттєвого просідання курсу національної валюти немає передумов.

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