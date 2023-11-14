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АРМА продасть арештовану яхту Медведчука за кордоном

14 листопада 2023 23:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
АРМА продасть арештовану яхту Медведчука за кордоном
92-метрова яхта Віктора Медведчука. Фото: Yacht Charter Fleet
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Агенство з розшуку та менеджменту активів розпочне процедуру продажу яхти Віктора Медведчука. Кабінет Міністрів вдосконалив процедуру реалізацію арештованих активів, і тепер такі дії доступні за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Так, Кабінетом Міністрів України вдосконалено процедуру реалізації арештованих активів та впроваджено можливість їх продажу за кордоном. 

За новими правилами, всі продажі здійснюються виключно на Prozorro та відповідно до норм європейського законодавства. 

Внесені зміни вперше в історії України унормовують реалізацію арештованого майна за кордоном.

Відтепер з'явилася можливість розпочати процедури щодо здійснення продажу 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

"Такий механізм дозволить отримати кошти від реалізації дороговартісного арештованого майна без його переміщення в Україну, що неможливо під час війни", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що кошти від закордонної реалізації яхти, вартість якої орієнтовно оцінюється у 200 млн євро, стануть ресурсом державного бюджету для посилення обороноздатності України та сприятимуть перемозі над ворогом.

Нагадаємо, що наразі в Україні досі не конфіскували частину нерухомості, якою володіють колишній нардеп Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною. Йдеться про маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель Медведчука "Бескид" та його закарпатську дачу "Ведмежа діброва".

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