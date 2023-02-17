Ашан потрапив у скандал з гуманітаркою окупантам — що кажуть у компанії

Про це довідались журналісти-розслідувачі

Російська "дочка" французької мережі супермаркетів "Ашан" потрапила у скандал про нібито постачання "гуманітарки" військовим армії російської федерації. Як стверджують журналісти-розслідувачі, це тривало з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Це випливає із спільного розслідування The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Співпраця з окупантами

Як стверджують журналісти, вони отримали доступ до деяких документів російського філіалу французького "Ашану", які засвідчили факт постачання товарів військовим російської армії. Дану інформацію підтвердили деякі представники магазинів, з якими спілкувалися журналісти.

З-поміж товарів, які відправляли росіянам: продовольство, одяг, тютюн. За попередніми підрахунками, окупанти сукупно отримали від "Ашану" допомоги на 2 млн руб, що в еквіваленті близько 1 млн грн. Цього достатньо для підтримки від 1 до 2 батальйонів (один батальйон — 400-800 осіб).

Журналісти наголосили, що російське керівництво "Ашана" не надало коментарів, а пресслужба французького заявила, що компанія "поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається".

Що кажуть в українській компанії "Ашан"

В "Auchan Україна" заявили, що після розголосу надіслали запит до французького офісу для роз’яснень з приводу можливої допомоги країні-агресору.

"Ми шоковані інформацією, опублікованою у журналістському розслідуванні про допомогу армії країни-агресори. Ми терміново звернулися до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми чекаємо на офіційну комунікацію", — йдеться у повідомленні.

Ситуацію обговорять на рівні міністерств

Очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба повідомив, що має намір обговорити з французькою колегою дані відповідного розслідування. Про це він написав у Twitter.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моєю французькою колегою", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше медіа опублікували повідомлення, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), спільно з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. НБУ наголосив про недопустимість співпраці міжнародних банків з росією та Білоруссю.

При цьому у Raiffeisen стверджують, що суворо дотримуються всіх вимог чинного законодавства Австрії та Європейського Союзу, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.