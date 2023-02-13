Банка для стрімерів — завдяки Монобанк кошти можна збирати у реальному часі

Банка для стрімерів: Монобанк додав нову функцію для збору коштів у реальному часі
В українській фінустанові Мonobank розповіли про появу нової можливості створення віджетів для стрімінгу. Йдеться про так звану "Банку для стрімерів".
Про це розповів український бізнесмен, співзасновник Monobank Олег Гороховський.
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Банка для стрімерів
"Ви перетворили Банку у на справді народний інструмент для благодійних зборів. І, звичайно ж, це дає нам велику мотивацію постійно її покращувати", — зауважив Гороховський.
Він розповів, що тепер є можливість створення віджетів для стрімінгу. Для цього треба створити Банку та у режимі реального часу вивести прогрес її накопичення, повідомити про поповнення, чи опублікувати QR-код для поповнення прямо у трансляції.
"Всі стрімери повинні зараз подумки клацнути хвостом – адже ви зберете ще більше, а оркам буде ще спекотніше і горітимуть вони ще яскравіше", — зауважив він.
При цьому збирати донати можна як на свою банку, так і додати віджет одного з благодійних фондів, перейшовши за відповідним посиланням на банку у браузері.
Для цього можна скористатися відеоінструкцією за посиланням.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення росії було створено понад 250 тисяч спільних Банок. Завдяки цьому вдалося зібрати понад 13,3 млрд грн.
Що ще відомо
Банк — це послуга накопичення від monobank. Там можна налаштувати сім різних способів поповнення накопичувального рахунку: п'ять зі своїми картками та два способи організувати власний збір коштів з іншими людьми, і не лише з клієнтами monobank.
Нагадаємо, українці зібрали понад 55 млн грн на купівлю розвідувально-ударних комплексів для бригад територіальної оборони Збройних сил України. Кошти для фонду "Повернись живим" збирав monobank, який 5 січня "виніс" ялинку зі свого застосунку.
Також ми писали, що клієнти українського банку Monobank скаржаться на закриття банківських карток. У фінустанові точну причину оголосити не можуть, мотивуючи "політикою банку".