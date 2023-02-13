Банка для стрімерів — завдяки Монобанк кошти можна збирати у реальному часі

Тепер є можливість створення віджетів для стрімінгу

В українській фінустанові Мonobank розповіли про появу нової можливості створення віджетів для стрімінгу. Йдеться про так звану "Банку для стрімерів".

Про це розповів український бізнесмен, співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Банка для стрімерів

"Ви перетворили Банку у на справді народний інструмент для благодійних зборів. І, звичайно ж, це дає нам велику мотивацію постійно її покращувати", — зауважив Гороховський.

Він розповів, що тепер є можливість створення віджетів для стрімінгу. Для цього треба створити Банку та у режимі реального часу вивести прогрес її накопичення, повідомити про поповнення, чи опублікувати QR-код для поповнення прямо у трансляції.

"Всі стрімери повинні зараз подумки клацнути хвостом – адже ви зберете ще більше, а оркам буде ще спекотніше і горітимуть вони ще яскравіше", — зауважив він.

При цьому збирати донати можна як на свою банку, так і додати віджет одного з благодійних фондів, перейшовши за відповідним посиланням на банку у браузері.

Для цього можна скористатися відеоінструкцією за посиланням.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення росії було створено понад 250 тисяч спільних Банок. Завдяки цьому вдалося зібрати понад 13,3 млрд грн.

Що ще відомо

Банк — це послуга накопичення від monobank. Там можна налаштувати сім різних способів поповнення накопичувального рахунку: п'ять зі своїми картками та два способи організувати власний збір коштів з іншими людьми, і не лише з клієнтами monobank.

Нагадаємо, українці зібрали понад 55 млн грн на купівлю розвідувально-ударних комплексів для бригад територіальної оборони Збройних сил України. Кошти для фонду "Повернись живим" збирав monobank, який 5 січня "виніс" ялинку зі свого застосунку.

Також ми писали, що клієнти українського банку Monobank скаржаться на закриття банківських карток. У фінустанові точну причину оголосити не можуть, мотивуючи "політикою банку".