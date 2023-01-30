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Банки-банкрути відсудили у боржників 76 млрд грн

30 січня 2023 14:06
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Банки-банкрути відсудили у боржників десятки мільярдів гривень
Зокрема, йдеться про заборгованість 723 компаній
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Збанкрутілі банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), у судовому порядку повертають кошти у своїх боржників. Так, на початок поточного року зобов’язали погасити борг на суму 75,9 млрд гривень.

Про це інформує пресцентр Фонду.

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Як зазначають у пресслужбі, за результатами претензійно-позовної роботи щодо повернення активів неплатоспроможних банків на користь кредиторів на початок цього року суди вже винесли понад 3,5 тисячі рішень про повернення боржниками банків-банкрутів боргу. Йдеться про заборгованість 723 компаній і понад 2,8 тис. громадян.

Список боржників неплатоспроможних банків Фонд гарантування вкладів оприлюднює на власному сайті, як це передбачає Меморандум про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Боржники із переліку не погасили у повному обсязі борги, визначені судовими рішеннями, і права вимоги за такими боргами станом на початок січня 2023 року не були відчужені під час процесу ліквідації фінустанов.

"На жаль, виграш в суді ще не гарантія повернення грошей. Досвід попередньої кризи свідчить, що це тривалий і не завжди результативний процес. До того ж, серед боржників є як відомі працюючі компанії, що ухиляються від виконання зобов’язань, так і ті, що втратили активи через воєнні дії", — додали у Фонді.

Більше про банки

Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила програму пільгового кредитування малого бізнесу та підприємців для забезпечення безперебійної роботи під час відключень електроенергії. Оформити кредит можна на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення та систем інтернет-зв'язку Starlink.

В Україні через відключення електроенергії набрала популярності одна з послуг державної фінустанови ПриватБанк. Громадяни частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.

Нагадаємо, Національний банк пропонує українським банкам запровадити "банкоматний національний роумінг". Ініціатива дозволить громадянам простіше отримувати доступ до своїх коштів у разі блекауту.

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