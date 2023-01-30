Курс долара в Україні — скільки коштує валюта 30 січня

Вартість американської валюти максимально зросла на 5-10 копійок

У понеділок, 30 січня, на готівковому ринку деякі банки підвищили валютний курс. Зокрема, вартість американської валюти максимально зросла на 5-10 копійок.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

Курс валют 30 січня

Середній курс долара в українських банках у покупці становить 49,91 гривні, а в продажу — 40,59.

Євро фінустанови купують у середньому за 42,59 гривні, а продають за 43,58.

Державний Ощадбанк пропонує долар у купівлі за 40,25 гривні, у продажу — за 40,85.

Райффайзен Банк купує долар за 39,90 гривні, а продає за 40,50 гривні.

Ідея Банк купує американську валюту за 40,20 гривні, продає за 40,90, що на 10 копійок дешевше, ніж було напередодні.

ТАСкомбанк — курс долара у купівлі становить 40,20 гривні, у продажу — 40,70.

У ПриватБанку курс долара незмінний. У купівлі встановлено на рівні 39,80 гривні, у продажу — 40,30.

Кредобанк купує долар за 39,86 гривні, а продає за 40,59 гривні, що на п'ять та 10 копійок дорожче.

Прогнози експертів

Експерти запевняють, що найближчим часом сценарій, за яким курс готівкового долара в Україні може злетіти до 50 гривень, є малоймовірним. При цьому надалі він залежатиме від успіхів української армії на фронті. Глава правління Ibox Bank Петро Мельник розповів, що на початку цього року курс американської валюти буде аналогічний тому, який був наприкінці минулого року.

Що стосується подальших перспектив, то курс безпосередньо залежатиме від ситуації на фронтах. Відтак, зараз неможливо зробити точні прогнози про зростання валютного курсу.

"Початок року на міжбанку та в обмінниках не передбачає суттєвих коливань курсу гривні по відношенню до іноземних валют. На початку 2023 року курс не відрізнятиметься від курсу, який був наприкінці минулого року. Зростання курсу валют протягом 2023 року залежатиме від ситуації на фронті, тому говорити про це зарано", — наголосив Петро Мельник.

Нагадаємо, фінансисти вважають, що українська національна валюта доволі успішно пройшла минулий рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.

Додамо, що середньорічний курс долара у 2023 році очікується на рівні 42 гривні за долар. Такий курс закладено у Держбюджеті на цей рік.