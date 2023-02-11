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Банки підвищили ставки за кредитами: дані НБУ

11 лютого 2023 10:19
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Банки підвищили ставки за кредитами дані НБУ
Зростання за валютними кредитами становило 0,8%
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Які ставки пропонують

За інформацією Центробанку, за січень 2023 року у національній валюті ставки становили 35,7% річних. А збільшення пов'язують із депозитами під купівлю валюти, ставка за якими близька до нуля.

У Нацбанку повідомляють, що ставки за кредитами у доларах чи євро для нових клієнтів збільшились з 6,4% до 7,2% річних.

Водночас рівень середньої ставки, виданих у січні гривневих кредитів корпоративному сектору, за місяць упав з 20,1% до 19,5% річних. Тоді як за валютними зріс з 5,2% до 5,9%.

Ставка за новими гривневими депозитами минулого місяця підвищилася на 0,1% — до 10,8%, а за валютними знизилась на 0,5% — до 0,9% річних, додають у НБУ.

Окрім того, регулятор розповів, що обсяг кредитного портфеля банків у січні скоротився на 0,7%, до 1 трлн грн, а для населення залишився на колишньому рівні — 210 млрд грн, для підприємств — впав на 0,9%, до 766 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український поштовий оператор "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.

У 2023 році державні ПриватБанк та Ощадбанк, а також інші фінустанови не обіцяють зниження кредитних ставок та пом'якшення умов використання карток. При цьому планують дещо підвищити кредитні ліміти.

Обсяг чистого прибутку державної фінустанови "ПриватБанк" 2022 року становив 30,25 млрд гривень. Показник на 13,7% менший, ніж було попереднього року (35,05 млрд гривень).

Минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.

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