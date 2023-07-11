Банки згортають роботу — мережа ПриватБанку суттєво скоротилась

Банки продовжують закривати офіси: мережа ПриватБанку вже не найбільша
Українські фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень в містах. Зокрема, через це мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Згортання роботи банків у містах
Так, за підсумком другого кварталу кількість структурних банківських підрозділів зменшилася ще на 40, до 5153 офісів. З початку поточного року фінустанови закрили 183 свої відділення.
У результаті таких дій Приватбанк перестав бути лідером за числом відділень, його випередив ще один державний банк — Ощадбанк.
За даними НБУ, ПриватБанк у другому кварталі скоротив кількість офісів на 79, до 1131.
Тепер за обсягом мережі банків список виглядає так:
в Ощадбанку — 1183 од.;
в Приватбанку — 1131 од.;
в Райффайзен Банку — 324 од.;
в Укрсиббанку — 230 од.;
у банку ПУМБ — 221 од.;
в Укргазбанку — 219 од.;
в А-Банку –— 202 од.;
в Акордбанку — 147 од.;
в Креді Агріколь Банку — 141 од.;
в Сенс Банку — 140 од.
Закриття банків у 2022-му
Минулого року банки закрили близько 20% своїх офісів. На початок року їх загальна кількість становила 5336 відділень, а рік тому було на одну тисячу більше. Причиною стала війна, через що в деяких регіонах скоротилась кількість клієнтів.
За даними Національному банку України, першим за кількістю закритих офісів став Ощадбанк у 2022 році — їх стало менше на 420 од.
Нагадаємо, декілька днів тому у державному ПриватБанку оголосили про нові правила роботи. Зокрема, з 22 червня у терміналах самообслуговування знову доступні операції з готівковою валютою.
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