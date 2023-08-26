Банки рахують мільярдні прибутки під час війни — скільки отримали

Банки рахують мільярдні прибутки під час війни: оновлені дані
Доходи українських банків продовжують перевершувати власні рекорди: у червні відзвітували про 15,5 млрд грн, а за січень-липень — 83,2 млрд грн. Це є найвищим показником за останні 15 років, кажуть експерти.
Так ситуацію прокоментував член Ради Національного банку Богдан Данилишин.
Надприбутки банків під час війни
За його словами, дані Національного банку свідчать, що прибуток фінустанов за цей рік перевищує відповідний показник за довоєнний 2021 рік.
Він наголосив, згідно з аналізом показників перших семи місяців, за останні 15 років з 2018 року банківська система демонструвала прибуток, тоді як упродовж 2014-2017 році — збиток (максимальний у 33,1 млрд грн у 2015 році, коли йшли бої за Дебальцево та було підписано "Мінськ-2").
У 2012-2013 роках також фіксували прибутки приблизно у 2 млрд гривень щороку (однак це без врахування різниці у вартості гривні в ті часи), у 2009-2011 працювали у збиток, максимально — у кризовий 2009 рік — 18,4 млрд грн.
За сім місяців року чисті процентні доходи фінустанов зросли на 40,7%, до 111,3 млрд грн, а обсяг чистих комісійних доходів – на 16,3% до 29,4 млрд грн, відрахування у резерви за активними операціями перебувають на помірному рівні 4,9 млрд грн, порівняно зі 120 млрд грн у 2022 році, що разом з ростом прибутків і є причиною таких рекордних показників, пояснив економіст.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні можуть запровадити податок на надприбутки для банків. У Верховній Раді України (ВРУ) працюють над відповідним законопроєктом.
Також Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній, зокрема банків.