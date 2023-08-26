Банки рахують мільярдні прибутки під час війни — скільки отримали

Американська валюта. Фото: Unplush

Доходи українських банків продовжують перевершувати власні рекорди: у червні відзвітували про 15,5 млрд грн, а за січень-липень — 83,2 млрд грн. Це є найвищим показником за останні 15 років, кажуть експерти.

Так ситуацію прокоментував член Ради Національного банку Богдан Данилишин.

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За його словами, дані Національного банку свідчать, що прибуток фінустанов за цей рік перевищує відповідний показник за довоєнний 2021 рік.

Він наголосив, згідно з аналізом показників перших семи місяців, за останні 15 років з 2018 року банківська система демонструвала прибуток, тоді як упродовж 2014-2017 році — збиток (максимальний у 33,1 млрд грн у 2015 році, коли йшли бої за Дебальцево та було підписано "Мінськ-2").

У 2012-2013 роках також фіксували прибутки приблизно у 2 млрд гривень щороку (однак це без врахування різниці у вартості гривні в ті часи), у 2009-2011 працювали у збиток, максимально — у кризовий 2009 рік — 18,4 млрд грн.

За сім місяців року чисті процентні доходи фінустанов зросли на 40,7%, до 111,3 млрд грн, а обсяг чистих комісійних доходів – на 16,3% до 29,4 млрд грн, відрахування у резерви за активними операціями перебувають на помірному рівні 4,9 млрд грн, порівняно зі 120 млрд грн у 2022 році, що разом з ростом прибутків і є причиною таких рекордних показників, пояснив економіст.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити податок на надприбутки для банків. У Верховній Раді України (ВРУ) працюють над відповідним законопроєктом.

Також Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній, зокрема банків.