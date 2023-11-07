Чому банки блокують рахунки українців

Банківська картка. Фото: pixabay.com

Українці почали частіше скаржитися на блокування і примусове закриття банківських рахунків. Рідше це відбувається через шахрайство або списання боргів. І все частіше — через фінансовий моніторинг.

Про те, чому блокують рахунки і що робити, якщо так сталося, пише "Мінфін".

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За що банки блокують рахунки українців

Опитані виданням юристи перелічили головні причини блокування банківських рахунків українців. Це, зокрема:

Невідповідність річного обороту за рахунком офіційним доходам власника.

Незаконна підприємницька діяльність, коли людина офіційно зареєстрована як фізособа-підприємець, банк її обслуговує як ФОПа, але при цьому надходить безліч платежів на особистий рахунок фізособи.

Коли на рахунок фізособи часто вноситься готівка (через термінал або касу), яка згодом розкидається по групі рахунків фізосіб (у такий спосіб проводиться виплата "сірих" зарплат).

Невідповідність фінансової операції (її суми, систематичності проведення) ризик-профілю клієнта (його офіційним доходам, історії попередніх операцій, професійної діяльності тощо).

Ненадання клієнтом відомостей/документів, що необхідні для повної верифікації його, контрагента чи самої фіноперації.

Наявність неправдивих відомостей у документах, наданих банку.

Ризиковий характер послуг/діяльності клієнта, за які здійснюється оплата. Це, наприклад, можуть бути послуги, пов'язані з віртуальними активами (криптовалютами), азартними іграми, торгівлею нерухомістю, предметами розкоші, антикваріатом та витворами мистецтва. Або те, що складно документально підтвердити, — рекламні, маркетингові, консалтингові послуги, розробка та обслуговування ІТ-продуктів.

Коли особа має відносини або зв'язки з Росією, Республікою Білорусь та іншими токсичними країнами, на кшталт Іраку, Північної Кореї. Переказувала гроші до офшорних юрисдикцій.

Велика кількість грошових переказів, особливо, якщо їх відразу переводять у готівку.

Коли власник рахунку зареєстрований за адресою масової реєстрації бізнесу.

Відсутність підтвердження походження коштів.

Що робити після блокування рахунку

Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний порадив постраждалим від блокування банківського рахунку такий алгоритм дій.

Проаналізувати свої фінансові операції щодо перелічених вище маркерів. Навести довідки про своїх друзів, контрагентів, яким надсилали/отримували гроші — на предмет їхньої потенційної проблемності. Намагатися супроводжувати свої фінансові операції відповідними документами та спланувати лінію захисту. Наприклад, деякі люди збирають/пишуть розписки про те, що позичали в іншої фізособи гроші або позичали їй, щоб пояснити перерахування. Це може бути допомога знайомому чи повернення йому старого боргу. Фізособи в Україні мають право кредитувати один одного, що підтверджується борговими розписками, які можуть сприйматися банками, як доказ. Намагатися з'ясувати в банку причину блокування/закриття рахунку, зрозуміти, яку операцію визнали підозрілою, і відразу надати документи та пояснення, які запитував банк. Про всяк випадок, знайти альтернативний банк і відкрити там рахунок, щоб туди можна було перерахувати розблоковані кошти.

Але банк може відмовитись щось пояснювати і просто в односторонньому порядку припинити співпрацю/обслуговування клієнта, на що, до речі, теж має право.

Тоді Лазебний рекомендує наступні кроки:

Направити до банку запит щодо надання офіційної відмови у розблокуванні коштів на рахунку.

Оскаржити надалі таку відмову в суді.

Звернутися до фінустанови з письмовим запитом (заявою) про припинення обслуговування та закриття заблокованого рахунку, та просити переказати залишок коштів на ваш рахунок в іншому банку.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що серед українців ходять чутки, буцімто банки блокують рахунки військовозобов'язаних, щоб "заохотити" їх до мобілізації з "власної ініціативи". Юристка юридичної компанії "Муренко, Курявий та Партнери" Валерія Шавлюк розповіла про ймовірність та законність такої мотивації для громадян йти захищати країну.

Також ми повідомляли про те, що ПриватБанк продовжує заморожувати рахунки клієнтам. Для розблокування вимагають надати деякі документи.

Тим часом Національний банк України закликав українські банки суворіше контролювати картки мешканців, які перебувають в окупації, а також які проживають на звільнених територіях.

