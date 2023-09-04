Гроші в Україні — які купюри потрібно терміново обміняти

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) попереджає, що з 1 жовтня поточного року в обігу більше не буде низки банкнот та копійок. Йдеться про гроші старих зразків до 2003 року.

Про це йдеться у матеріалах НБУ.

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Які гроші перестануть приймати

Як зазначають у пресслужбі, будуть вилучені розмінні копійки номіналом:

1, 2, 5, 25 копійок.

Також перестануть приймати банкноти номіналом:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

У Нацбанку уточнюють, що обміняти гроші українці можуть до 30 вересня цього року. Якщо цього не зробити, то це надалі стане неможливо.

Здійснити обмін таких купюр можна:

1) в Національному банку України:

Київ, Контрактова пл., 2А;

Дніпро, вул. Воскресенська, 13;

Львів, вул. Коперника, 4;

Одеса, вул. Рішельєвська, 8;

Харків, Театральна пл., 1;

Хмельницький, вул. Володимирська, 91.

2) в уповноважених банках:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Дізнатися інформацію, у яких відділеннях та філіях можливий обмін, можна на офіційних порталах вищевказаних фінустанов.

Здійснення обміну розмінних монет та банкнот на інші монети й банкноти всіх номіналів відбуватиметься без стягнення додаткової плати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.