Гроші в Україні — які купюри потрібно терміново обміняти

Банки з 1 жовтня вилучать деякі банкноти та копійки: адреси для обміну
Національний банк України (НБУ) попереджає, що з 1 жовтня поточного року в обігу більше не буде низки банкнот та копійок. Йдеться про гроші старих зразків до 2003 року.
Про це йдеться у матеріалах НБУ.
Які гроші перестануть приймати
Як зазначають у пресслужбі, будуть вилучені розмінні копійки номіналом:
- 1, 2, 5, 25 копійок.
Також перестануть приймати банкноти номіналом:
- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.
У Нацбанку уточнюють, що обміняти гроші українці можуть до 30 вересня цього року. Якщо цього не зробити, то це надалі стане неможливо.
Здійснити обмін таких купюр можна:
1) в Національному банку України:
- Київ, Контрактова пл., 2А;
- Дніпро, вул. Воскресенська, 13;
- Львів, вул. Коперника, 4;
- Одеса, вул. Рішельєвська, 8;
- Харків, Театральна пл., 1;
- Хмельницький, вул. Володимирська, 91.
2) в уповноважених банках:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
Дізнатися інформацію, у яких відділеннях та філіях можливий обмін, можна на офіційних порталах вищевказаних фінустанов.
Здійснення обміну розмінних монет та банкнот на інші монети й банкноти всіх номіналів відбуватиметься без стягнення додаткової плати.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили.
Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.