Банки пропонують українцям привабливі ставки за депозитами у гривні — дані НБУ

Нацвалюта у руках. Фото: Новини.LIVE

Українські банки запропонували громадянам привабливі ставки за депозитами у гривні у липні 2023 року. При цьому депозитні ставки активно зростають для національної валюти упродовж року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Які зараз ставки за депозитами у гривні

За даними Нацбанку, банки продовжують підвищувати депозитні ставки, щоб українцям було вигідніше вкладати у національній валюті. Зокрема, лише у липні середню ставку підвищили на 0,7 відсоткового пункту, до 14,9% річних.

Джерело: НБУ

Водночас, дохідність валютних заощаджень була невисокою упродовж року, не досягала 1%. Проте останні місяці фіксували позитивну динаміку. У середньому у липні ставка зросла на 1 відсотковий пункт, склавши 1,2% річних.

За інформацією, загальний депозитний портфель у банківській системі зріс на 0,6%, до 968,2 млрд гривень.

Джерело: НБУ

Примітно те, що минулого місяця громадяни надавали перевагу саме депозитам у гривні. У підсумку портфель у нацвалюті зріс на 6,7 млрд гривень (1%), до 640 млрд гривень.

Водночас валютний портфель скоротився на 30 млн доларів (0,3%), до 9 млрд доларів.

Попит на валюту у липні

Також, як зазначають у НБУ, українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка нині перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара у липня і 2022 року.

Минулого місяця українці придбали на 125,1 мільйона доларів більше, аніж продали. Так, обсяг продажу валюти становив 1,382 млрд доларів в еквіваленті, а купівлі 1,507 млрд доларів в еквіваленті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді чекає на друге читання законопроєкт, що передбачає надання права політичним партіям розміщувати гроші на депозитних рахунках для пасивного доходу. Із зауваженнями до такого документа виступають антикорупціонери.

Раніше ми писали, що в Україні вперше за понад рік Національний банк знизив облікову ставку. З 28 липня базова процентна ставка регулятора, від якої обліковуються всі останні ставки на фінансовому ринку, дорівнює 22%. Станом на 27 липня ця ставка дорівнювала ще 25%.