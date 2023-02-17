Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 17 лютого

Американську валюту продають за 40,05 грн/дол.

На українському готівковому ринку долар та євро знизилися у вартості за тиждень. У п'ятницю, 17 лютого, банки продовжили опускати валютний курс.

Про це свідчить інформація профільного порталу Кurs, який відстежує ситуацію на ринку.

Який курс 17 лютого

Зараз у середньому американську валюту купують за 39,36 грн/дол., а продають за 40,05 грн/дол. Це менше проти попереднього банківського дня на чотири та дві копійки відповідно. Тиждень тому курс долара у середньому був на рівні: у купівлі — 39,57, у продажу — 40,25 грн/дол.

Середній курс євро встановлено у купівлі — 41,65 грн/дол., у продажу — 42.50, що на сім та шість копійок менше, ніж було напередодні.

У державних фінустановах "ПриватБанк" та "Ощадбанк" валюта теж коштує дешевше, ніж було тиждень тому.

ПриватБанк виставив курс у купівлі на рівні 39,15 грн/дол. (-5 коп.), у продажу — 39,65 грн/дол. (-5 коп.). Ощадбанк купує долар за 39,65, а продає за 40,45 грн/дол.

Сім днів тому ПриватБанк купував долар за 39,40 грн/дол., а продавав — за 39,90 грн/дол. Курс в Ощадбанку був такий: 39,85 — у купівлі, 40,65 грн/дол. — у продажу.

Прогнози щодо курсу

Як зазначають економісти, в Україні майбутнє національної валюти, яка девальвувала минулого року, залишається невизначеним. Після війни міцність гривні залежатиме від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть вплинути на її вартість.

Так, за словами економіста Святослава Чорного, у короткостроковій перспективі є вірогідність того, що гривня може залишатися відносно стабільною. Для цього є передумови, зокрема Національний банк України (НБУ) вжив заходів для стабілізації гривні, повернувшись до політики фіксованого валютного курсу. Це — тимчасовий захід, дію якого мають припинити. Але у довгостроковій перспективі ситуація залежатиме від загальної економічної ситуації в Україні, а також від політики уряду.

При цьому у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) запевняють, що на українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде.

Нагадаємо, в Україні фінансисти та населення покращили очікування щодо курсу долара та споживчої інфляції. Аналітики вважають, що долар становитиме до кінця року 41,11 грн/дол, а не 43,3 грн/дол., як вважали раніше.

Також Національний банк України (НБУ) може відмовитися від політики фіксованого курсоутворення. Допускають, що це може статися до завершення "періоду високих ризиків безпеки".