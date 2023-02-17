Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Банки знизили валютний курс: скільки зараз коштують долар та євро arrow

Банки знизили валютний курс: скільки зараз коштують долар та євро

17 лютого 2023 08:26
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 17 лютого
Американську валюту продають за 40,05 грн/дол.
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку долар та євро знизилися у вартості за тиждень. У п'ятницю, 17 лютого, банки продовжили опускати валютний курс.

Про це свідчить інформація профільного порталу Кurs, який відстежує ситуацію на ринку.

Читайте також:

Який курс 17 лютого

Зараз у середньому американську валюту купують за 39,36 грн/дол., а продають за 40,05 грн/дол. Це менше проти попереднього банківського дня на чотири та дві копійки відповідно. Тиждень тому курс долара у середньому був на рівні: у купівлі — 39,57, у продажу — 40,25 грн/дол.

Середній курс євро встановлено у купівлі — 41,65 грн/дол., у продажу — 42.50, що на сім та шість копійок менше, ніж було напередодні.

У державних фінустановах "ПриватБанк" та "Ощадбанк" валюта теж коштує дешевше, ніж було тиждень тому.

ПриватБанк виставив курс у купівлі на рівні 39,15 грн/дол. (-5 коп.), у продажу — 39,65 грн/дол. (-5 коп.). Ощадбанк купує долар за 39,65, а продає за 40,45 грн/дол.

Сім днів тому ПриватБанк купував долар за 39,40 грн/дол., а продавав — за 39,90 грн/дол. Курс в Ощадбанку був такий: 39,85 — у купівлі, 40,65 грн/дол. — у продажу.

Прогнози щодо курсу

Як зазначають економісти, в Україні майбутнє національної валюти, яка девальвувала минулого року, залишається невизначеним. Після війни міцність гривні залежатиме від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть вплинути на її вартість.

Так, за словами економіста Святослава Чорного, у короткостроковій перспективі є вірогідність того, що гривня може залишатися відносно стабільною. Для цього є передумови, зокрема Національний банк України (НБУ) вжив заходів для стабілізації гривні, повернувшись до політики фіксованого валютного курсу. Це — тимчасовий захід, дію якого мають припинити. Але у довгостроковій перспективі ситуація залежатиме від загальної економічної ситуації в Україні, а також від політики уряду.

При цьому у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) запевняють, що на українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде.

Нагадаємо, в Україні фінансисти та населення покращили очікування щодо курсу долара та споживчої інфляції. Аналітики вважають, що долар становитиме до кінця року 41,11 грн/дол, а не 43,3 грн/дол., як вважали раніше.

Також Національний банк України (НБУ) може відмовитися від політики фіксованого курсоутворення. Допускають, що це може статися до завершення "періоду високих ризиків безпеки".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

08:49 Американські сенатори розглянуть резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом

08:47 Тренер "Шахтаря" назвав найкращих гравців у переможному матчі Ліги Європи з "Ренном"

08:40 Техногенна катастрофа: в Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини

08:32 ​​​​​​​Американські медики перевірили стан здоров'я Байдена: чи може він виконувати обов'язки президента

08:27 Військові бази рф у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ, — Нуланд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:16 Майже 142 тисячі ліквідованих окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

08:08 ​​​​​​​Морський лід навколо Антарктиди продовжує танути: площа є найменшою за увесь час спостережень

08:08 Чергова пожежа у рф: в Магадані палає склад з вантажною технікою

08:07 Поразка "Дніпра-1" та інші результати перших матчів 1/16 Ліги Конференцій

08:00 Хмарно, але тепло: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

Новина з відео

21:15 Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу та "Імперія у вогні": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

19:30 Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини врятували від самогубства 43-річного чоловіка

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

Актуальне по темі

None 17 Лютий 08:49

Американські сенатори розглянуть резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом

None 17 Лютий 08:45

Тренер "Шахтаря" назвав найкращих гравців у переможному матчі Ліги Європи з "Ренном"

None 17 Лютий 08:45

Техногенна катастрофа: в Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини

None 17 Лютий 08:33

​​​​​​​Американські медики перевірили стан здоров'я Байдена: чи може він виконувати обов'язки президента

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB