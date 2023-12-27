Банкіри назвали ризики, до яких може призвести новий закон про мобілізацію

Банкіри працюють з розрахунками. Ілюстративне фото: Pexels

Банкіри спрогнозували, що ухвалення в Україні нового закону про мобілізацію може призвести до відтоку грошей із рахунків громадян. Це можливо через пункт законопроєкту, який передбачає запровадження санкцій для порушників військового обліку у вигляді обмеження права розпоряджатися коштами.

Про це повідомляє телеграм-канал "Политика Страны".

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За словами банкірів, що один новий закон не зможе заблокувати рахунки військовозобов’язаних. Потрібно буде вносити правки до інших законів та нормативних актів.

"Відтоки коштів з рахунків військовозобов'язаних чоловіків можливі. Але, припускаю, що вони почнуться вже безпосередньо, коли дійде справа до голосування. Тоді можуть піти зняття у банкоматах та касах. У день, за правилами Нацбанку, людина може зняти 100 тис. грн або еквівалент (якщо мова про валютне вкладення), а середній внесок фізособи коливається від 200 тис. грн до 300 тис. грн. Ось так чоловіки за кілька днів все і знімають, якщо кошти розміщені на карткових рахунках. Проблеми можуть бути лише у тих, хто відкривав термінові депозити, які не можна розірвати до закінчення терміну", — зазначив заступник голови правління одного з держбанків.

Як вказують банкіри чимало громадян одразу ж виведуть кошти з банківських рахунків або ж переведе їх у криптовалюту. У моменти, коли існує загроза для банківської системи, люди починають менше їй довіряти. Банкіри розраховували, що НБУ виключить банки з військових обмежень. Однак, голова НБУ Андрій Пишний не буде суперечити військовим.

Внесення правок до інших документів, за умови ухвалення закону про мобілізацію

За словами очільника одного з українських банків, за умови, що цей закон вступить в дію, потрібно буде ще й вносити правки до "інших законів, які регулюють банківську діяльність та гарантують недоторканність коштів на рахунках клієнтів, за винятком випадків із блокуванням чи конфіскацією за рішенням суду". Банкір додав, що інструкції від НБУ після ухвалення закону будуть тривати певний час, а чоловіки тим часом зможуть вивести кошти з рахунків.

Фінансисти попереджають про те, що в державі може розпочатися розквіт послуг із використання карток підставних осіб.

Закон про мобілізацію. Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

"В Україні стане масовим користування картками третіх осіб. Тобто — відкриття рахунків (або перекази грошей на наявні картки) на дружин, дітей, батьків. А потім ще друзями підуть: багатодітними товаришами, які не служать або тим, хто був забракований військовою медкомісією зі здоров'я. А фінмоніторинг банків з ніг зіб'ється зі своїми розпитуваннями, навіщо людям по 5-6 рахунків в одному банку (які вразять друзям). Але заборонити нічого не зможе. За чинним законодавством, фізособі не обмежується кількість рахунків — може відкривати скільки завгодно", — додав директор скарбниці банку з іноземним капіталом.

Нагадаємо, уряд запропонував ввести в Україні новий законопроєкт, який передбачає посилення покарання за порушення правил мобілізації. Ухилянтам загрожують штрафи у розмірі до 200 тисяч гривень.