Секс-іграшки на OLX: ціни і опис

Здивована дівчина. Джерело: krasavica.info

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Всесвітній майданчик з онлайн-оголошеннями OLX славиться своєю різноманітністю пропозицій — від автомобілів та меблів до електроніки й одягу. Та виставляють на цій платформі і більш гарячі штучки.

В черговій добірці Новини.LIVE — найдивніші пропозиції забавок для інтимного життя.

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Спрей "для міцного стояка"

Чи потрібні тут ще якісь коментарі? Ну хіба що автор оголошення додає, що спрей-пролонгатор допоможе чоловікам гарантовано уникнути "небажаних промахів інтимного характеру." В оголошенні також зазначається, що при використанні цього спрею зміцнюється ерекція, збільшується чутливість, а також нормалізується гормональний баланс та поновлюється любовний запал.

Коштує спрей "для міцного стояка" 585 гривень.

Оголошення з продажу спрею "для міцного стояка". Джерело: OLX

Спреї для мінету з різними смаками

Так, на OLX є й такі інтим-товари. Автор оголошення стверджує, що цей спрей робить прелюдії більш приємними і покращує якість інтимної близькості. Для тих, хто дбає про свою фігуру, слід зазначити, що у цьому лубриканті відсутній цукор та штучні підсолоджувачі.

В наявності є різні смаки:

М'ятний шоколад

Полуниця з вершками

Шоколадна полуниця

Ванільне молоко

Баунті

Ванільне морозиво

Чорничне морозиво

Бананове морозиво

Соковитий персик

Медова диня

Коштують спреї для мінету 180 гривень.

Оголошення з продажу спрею для мінету. Джерело: OLX

Еротичний набір

Бажаєте затаритися еротичними іграшками оптом? Автор наступного оголошення надасть вам таку можливість. Він продає набір секс-іграшок, який складається з 13 предметів. В такому різноманітті кожен знайде собі щось до смаку. Автор оголошення запевняє, що набір новий.

Коштує набір секс-іграшок 600 гривень.

Оголошення з продажу набору секс-іграшок. Джерело: OLX

Гойдалка для дорослих

Автор цього оголошення хоче внести трохи екстриму у ваше інтимне життя. Мало у кого вдома є інтим-гойдалка, а у вас може з'явитися. Звісно, якщо захочете.

Як зазначає продавець, гойдалка оздоблена міцними ременями з надійними кріпленнями, що регулюються по висоті. Розрахована така конструкція на вагу до 250 кг. До того ж, кожна гойдалка виготовляється індивідуально.

Коштує таке задоволення 10 500 грн.

Оголошення з продажу гойдалки для дорослих. Джерело: OLX

Тантра-диван

Продовжуємо "меблеву" тему. Цього разу до вашої уваги — тантра-диван. Виглядає дуже футуристично.

"Диван із двома хвилями вражає своєю красою, в той час коли інші можуть не здогадуватися про його основне призначення — палкий секс із десятками позицій", — зазначає автор оголошення. Ми не будемо з ним сперечатися.

Коштує тантра диван: 23 900 грн.

Оголошення з продажу тантра-дивану. Джерело: OLX

Лубрикант з вібро-ефектом

Честно скажемо, не знаємо, що там з вібраціями, але таке оголошення дійсно можна зустріти на сторінках OLX. Автор об'яви пише, що є різні смаки: полуниця, вишня, ягоди.

Коштує такий лубрикант 150 грн за флакон 10 мл.

Оголошення з продажу лубриканту з вібро ефектом. Джерело: OLX

Знеболювальний анальний лубрикант

Тут коментувати — лише псувати. Але ми впевнені, що кожен товар знайде свого покупця.

Коштує лубрикант 99 гривень за 1 флакон ємністю 50 мл.

Оголошення з продажу знеболювального анального лубриканту. Джерело: OLX

Презервативи оптом

Автор оголошення запевняє, що гумові вироби, які він виставив на продаж, є ультратонкими. Товщина — 0,04 мм. Крім того, запевняє автор, презервативи кращі, ніж ті, що продаються в аптеках. Термін придатності презервативів - до 2027 року.

В комплекті з коробкою презервативів йде подарунок — лубрикант з гіалуроновою кислотою. Як зазначає продавець, на відміну від класичного силіконового лубриканту, ця змазка захищає шкіру від висихання. Також можливий опт — від 10 упаковок.

Ціна за одну коробку (10 презервативів) — 199 гривень.

Оголошення з продажу презервативів. Джерело: OLX

Лубрикант с ароматом банану

Це оголошення певно для солодкоїжок. З іншого боку, а чому б лубриканту і не пахнути бананом. Продавець запевняє, що лубрикант універсальний, тому може бути використаний як для класичного, так і для анального, чи навіть орального сексу.

Коштує лубрикант зі смаком банану 150 гривень за флакон ємністю 200 мл.

Оголошення з продажу лубриканту зі смаком банану. Джерело: OLX

Секс-комбінезон

Якщо ви прочитали назву наступного оголошення і уявили собі якусь спеціальну робу, то ви помиляєтесь. Виглядає це значно краще, ніж робоча форма. Продавець запевняє, що цей комбінезон-сітка має "універсальний" розмір.

Коштує така інтим-білизна 150 гривень.

Оголошення з продажу секс-комбінезону. Джерело: OLX

Боді з відкритим доступом

Ще одне оголошення з продажу еротичної білизни. Як пише автор оголошення, цю білизну навіть не потрібно знімати для того, щоб зайнятись сексом. Крім того, у наявності є різні розміри та кольори.

Коштує таке боді 350 гривень.



Оголошення з продажу боді з відкритим доступом. Джерело: OLX

Інтимні журнали

А це оголошення для справжніх поціновувачів классики. Автор продає три еротичних журнала: Penthouse, "№1" та "Интим контакт". Ціна видань різна — за Penthouse та "№1" автор оголошення хоче виручити по 280 гривень, а от "Интим контакт" автор оголошення оцінив на 100 гривень дешевше — у 180 гривень. Втім, ви можете стати щасливим власником всіх трьох видань — за 650 гривень.

Оголошення з продажу інтимних журналів. Джерело: OLX

БДСМ-аксесуари

Хочете додати до вашої колекції іграшок аксесуари ручної роботи? Тоді це оголошення для вас. Автор пише, що всі еротичні приладдя виготовлені вручну з еко-шкіри. В лоті 18 предметів.

За всю цю красу автор хоче отримати 3299 гривень.

Оголошення з продажу БДСМ-аксесуарів. Джерело: OLX

Батіг

Продовжуємо БДСМ-тему. На черзі у нас оголошення з продажу батога, який, між іншим, теж ручної роботи. Аксесуар виготовлений із натуральної шкіри.

Коштує секс-батіг 380 гривень.

Оголошення з продажу батогу. Джерело: OLX

Книга "Інтим-зачіски для спокуси"

Останнє оголошення в нашій добірці. Напевно знадобиться "перукарям"-початківцям. В книзі представлене велике різноманіття інтимних-зачісок: 28 жіночих і 28 чоловічих.

"Згадайте, ще царські єгиптянки повністю вибривали всю рослинність, що покриває жіночі місця; а божественна Мерилін Монро знебарвлювала лобкове волосся, щоб почуватися білявкою з голови до... ну ви самі розумієте", — пише автор оголошення.

Книгу з варіантами інтимних-зачісок можна купити за 480 гривень.

Оголошення з продажу книги "Інтим-зачіски для спокуси". Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали найдорожчі оголошення на OLX. Там ви можете зустріти і сережку за мільярд гривень і туфлі за сотні мільйонів.