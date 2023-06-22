Секс-іграшки на OLX: ціни і опис

БДСМ-аксесуари та гойдалка задоволень: які інтимні іграшки українці продають на OLX
Всесвітній майданчик з онлайн-оголошеннями OLX славиться своєю різноманітністю пропозицій — від автомобілів та меблів до електроніки й одягу. Та виставляють на цій платформі і більш гарячі штучки.
В черговій добірці Новини.LIVE — найдивніші пропозиції забавок для інтимного життя.
Спрей "для міцного стояка"
Чи потрібні тут ще якісь коментарі? Ну хіба що автор оголошення додає, що спрей-пролонгатор допоможе чоловікам гарантовано уникнути "небажаних промахів інтимного характеру." В оголошенні також зазначається, що при використанні цього спрею зміцнюється ерекція, збільшується чутливість, а також нормалізується гормональний баланс та поновлюється любовний запал.
Коштує спрей "для міцного стояка" 585 гривень.
Спреї для мінету з різними смаками
Так, на OLX є й такі інтим-товари. Автор оголошення стверджує, що цей спрей робить прелюдії більш приємними і покращує якість інтимної близькості. Для тих, хто дбає про свою фігуру, слід зазначити, що у цьому лубриканті відсутній цукор та штучні підсолоджувачі.
В наявності є різні смаки:
- М'ятний шоколад
- Полуниця з вершками
- Шоколадна полуниця
- Ванільне молоко
- Баунті
- Ванільне морозиво
- Чорничне морозиво
- Бананове морозиво
- Соковитий персик
- Медова диня
Коштують спреї для мінету 180 гривень.
Еротичний набір
Бажаєте затаритися еротичними іграшками оптом? Автор наступного оголошення надасть вам таку можливість. Він продає набір секс-іграшок, який складається з 13 предметів. В такому різноманітті кожен знайде собі щось до смаку. Автор оголошення запевняє, що набір новий.
Коштує набір секс-іграшок 600 гривень.
Гойдалка для дорослих
Автор цього оголошення хоче внести трохи екстриму у ваше інтимне життя. Мало у кого вдома є інтим-гойдалка, а у вас може з'явитися. Звісно, якщо захочете.
Як зазначає продавець, гойдалка оздоблена міцними ременями з надійними кріпленнями, що регулюються по висоті. Розрахована така конструкція на вагу до 250 кг. До того ж, кожна гойдалка виготовляється індивідуально.
Коштує таке задоволення 10 500 грн.
Тантра-диван
Продовжуємо "меблеву" тему. Цього разу до вашої уваги — тантра-диван. Виглядає дуже футуристично.
"Диван із двома хвилями вражає своєю красою, в той час коли інші можуть не здогадуватися про його основне призначення — палкий секс із десятками позицій", — зазначає автор оголошення. Ми не будемо з ним сперечатися.
Коштує тантра диван: 23 900 грн.
Лубрикант з вібро-ефектом
Честно скажемо, не знаємо, що там з вібраціями, але таке оголошення дійсно можна зустріти на сторінках OLX. Автор об'яви пише, що є різні смаки: полуниця, вишня, ягоди.
Коштує такий лубрикант 150 грн за флакон 10 мл.
Знеболювальний анальний лубрикант
Тут коментувати — лише псувати. Але ми впевнені, що кожен товар знайде свого покупця.
Коштує лубрикант 99 гривень за 1 флакон ємністю 50 мл.
Презервативи оптом
Автор оголошення запевняє, що гумові вироби, які він виставив на продаж, є ультратонкими. Товщина — 0,04 мм. Крім того, запевняє автор, презервативи кращі, ніж ті, що продаються в аптеках. Термін придатності презервативів - до 2027 року.
В комплекті з коробкою презервативів йде подарунок — лубрикант з гіалуроновою кислотою. Як зазначає продавець, на відміну від класичного силіконового лубриканту, ця змазка захищає шкіру від висихання. Також можливий опт — від 10 упаковок.
Ціна за одну коробку (10 презервативів) — 199 гривень.
Лубрикант с ароматом банану
Це оголошення певно для солодкоїжок. З іншого боку, а чому б лубриканту і не пахнути бананом. Продавець запевняє, що лубрикант універсальний, тому може бути використаний як для класичного, так і для анального, чи навіть орального сексу.
Коштує лубрикант зі смаком банану 150 гривень за флакон ємністю 200 мл.
Секс-комбінезон
Якщо ви прочитали назву наступного оголошення і уявили собі якусь спеціальну робу, то ви помиляєтесь. Виглядає це значно краще, ніж робоча форма. Продавець запевняє, що цей комбінезон-сітка має "універсальний" розмір.
Коштує така інтим-білизна 150 гривень.
Боді з відкритим доступом
Ще одне оголошення з продажу еротичної білизни. Як пише автор оголошення, цю білизну навіть не потрібно знімати для того, щоб зайнятись сексом. Крім того, у наявності є різні розміри та кольори.
Коштує таке боді 350 гривень.
Інтимні журнали
А це оголошення для справжніх поціновувачів классики. Автор продає три еротичних журнала: Penthouse, "№1" та "Интим контакт". Ціна видань різна — за Penthouse та "№1" автор оголошення хоче виручити по 280 гривень, а от "Интим контакт" автор оголошення оцінив на 100 гривень дешевше — у 180 гривень. Втім, ви можете стати щасливим власником всіх трьох видань — за 650 гривень.
БДСМ-аксесуари
Хочете додати до вашої колекції іграшок аксесуари ручної роботи? Тоді це оголошення для вас. Автор пише, що всі еротичні приладдя виготовлені вручну з еко-шкіри. В лоті 18 предметів.
За всю цю красу автор хоче отримати 3299 гривень.
Батіг
Продовжуємо БДСМ-тему. На черзі у нас оголошення з продажу батога, який, між іншим, теж ручної роботи. Аксесуар виготовлений із натуральної шкіри.
Коштує секс-батіг 380 гривень.
Книга "Інтим-зачіски для спокуси"
Останнє оголошення в нашій добірці. Напевно знадобиться "перукарям"-початківцям. В книзі представлене велике різноманіття інтимних-зачісок: 28 жіночих і 28 чоловічих.
"Згадайте, ще царські єгиптянки повністю вибривали всю рослинність, що покриває жіночі місця; а божественна Мерилін Монро знебарвлювала лобкове волосся, щоб почуватися білявкою з голови до... ну ви самі розумієте", — пише автор оголошення.
Книгу з варіантами інтимних-зачісок можна купити за 480 гривень.
Нагадаємо, ми зібрали найдорожчі оголошення на OLX. Там ви можете зустріти і сережку за мільярд гривень і туфлі за сотні мільйонів.