Білий дім готує пакет фінансової допомоги Україні на 10 млрд доларів

Про новий пакет допомоги у зв'язку з річницею війни наступного тижня

Адміністрація Президента Сполучених Штатів готує черговий пакет фінансової допомоги для уряду України. Очікується, що сума становитиме 10 мільярдів доларів.

Про це поінформував британський телеканал Sky News, посилаючись на чиновників.

Коли оголосять про новий пакет допомоги

Як зазначили джерела, Адміністрація американського лідера готує кілька заяв для демонстрації непохитної підтримки України у зв'язку з річницею українсько-російської війни наступного тижня.

Це включатиме нові санкційні обмеження проти росії, а також потенційний пакет фінансової допомоги на суму 10 млрд доларів для українського уряду на продовження його функціонування.

Фінансова підтримка стане прямою бюджетною допомогою уряду.

Також найближчими днями мають намір оголосити про ще один великий пакет військової допомоги для Києва. Про це раніше повідомляло видання Financial Times.

Більше про допомогу США

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів, що у січні 2023 року Україна отримала від Європейського Союзу та Сполучених Штатів 4,2 млрд доларів. Цього місяця планують залучити від США, Світового банку та інших донорів ще понад 2 млрд доларів.

Лідером військової підтримки України у 2022 році залишались Сполучені Штати. Військова допомога від американських партнерів вже сягнула 23 млрд євро.

Також ми писали, що Мінфін США не має жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні. Однак вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.