Чому значно подешевшає біткоїн, – аналітик Bloomberg назвав причини

Біткоїн може впасти до 20 тис. дол. Фото: pixabay

Головна криптовалюта світу може втратити третину чинного курсу. Причина – загальна економічна криза.

Аналітик Bloomberg Майк Макглоун у щомісячному звіті спрогнозував можливе падіння біткоїна до 20 тис. дол. Серед потенційних проблем, з якими стикається BTC

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Розрадити ситуацію, на думку Макглоуна, не допоможе навіть інституційний апетит до криптовалют збоку BlackRock та інших інвестиційних китів.

Аналітик Bloomberg, що й запуск біткоїн-ETF у США не захистить біткоїн від загроз. Позаяк економіка, що падає, знижує ліквідність для абсолютно усіх активів. З огляду на можливу рецесію вже найближчими місяцями, ситуація з головною криптовалютою погіршиться.

У підсумку Макглоун спрогнозував, що біткоїн, з великою ймовірністю, торгуватиметься близько рівня підтримки у 20 тис. дол, а не рівня опору у 40 тис. дол.

Як біткоїн за тиждень виріс на 20%

Раніше Федеральна резервна система США призупинила підвищення процентних ставок. В наслідок чого ринки продемонстрували зростання, а BTC у квітні подолав позначку в 30 тис. дол. Так головна криптовалюта вперше почала торгуватися за 30 329 дол. Тоді за добу BTC додав 5%, а за тиждень — понад 20%.

Наразі голова ФРС Джеремі Пауелл передбачає, що американський уряд відновить підвищення ставок. Хоча Пауелл впевнений у тому, що сильні криптовалюти втримаються й за таких умов.

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