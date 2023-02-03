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Біткоїн може здорожчати до $30 тисяч: оновлений прогноз аналітиків

3 лютого 2023 23:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Біткоїн може здорожчати до 30 тисяч доларів — оновлений прогноз аналітиків
BTC зараз коштує 23,525 тис. доларів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На початку 2023 року Bitcoin (BTC) здорожчав на близько 40%, надолуживши втрачене після різкого падіння нижче 15 тисяч доларів восени. Найближчого місяця найпопулярніша світова криптовалюта може досягнути у вартості 30 тисяч доларів.

Такі прогнози щодо курсу на криптовалютному ринку дають аналітики.

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Курс BTC на біржі

За інформацією порталу Мinfin, 3 лютого BTC, продовжуючи коливатися, коштує 23,525 тис. доларів. Упродовж доби втратив 1,29%, тоді як за тиждень ця криптовалюта підвищилась у ціні на 2,17%, за місяць — на 41,06%. А за рік знецінилася на 36,42% щодо долара.

Друга по капіталізації криптовалюта Ethereum за добу знизилася у вартості на 1,48% і зараз торгується на рівні 1,648 тис. доларів. За тиждень ця валюта здорожчала на 2,86%, за місяць — на 35,72%. За рік здешевшала на 38,72%.

Перспективи Bitcoin

Стрімкий зліт Bitcoin дозволив банку Goldman Sachs назвати його найкращим активом початку цього року, навіть враховуючи похибки на ризик.

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, ціна BTC може підвищитися до рівня $30 тис. за монету у лютому.

"Якщо у січні ви не встигли купити криптовалюту, то на початку лютого ринок надасть цю можливість", — зауважив він.

Аналітик пояснив, що його зростання стимулюють очікування змін монетарної політики США цього року. Також на початку кожного місяця США та інші країни оприлюднюють інформацію про індекс ділової активності виробничих секторів, що зорієнтує інвесторів.

"Зростання цих показників дасть стрімкий стрибок цін вгору, а зниження буде лише фактором, що стримує зростання, але не сигналом розпродажів. Загалом статистика з Америки буде найважливішою для стрімких цінових коливань в перший тиждень лютого", — наголосив він.

Нагадаємо, на початку листопада на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю.

Криптотрейдери побоювалися, що проблеми FTX або в торговій фірмі її засновника Сема Бенкмана-Фріда Alameda Research можуть призвести до примусових продажів, що може торкнутися не тільки FTT, біржового токену платформи FTX, але й інших криптовалют.

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