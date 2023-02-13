Біткоїн продовжує падати — ситуація на ринку криптовалют

Продовжують втрачати у вартості також альткоїни

На криптовалютному ринку на початку тижня зберігаються негативні тенденції попередніх днів. Продовжують падати у вартості і Bitcoin (BTC), і альткоїни.

Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Ситуація на криптовалютному ринку 13 лютого

За інформацією криптобіржі, Bitcoin цієї доби курс опустився на 1,88%. Зараз криптовалюта коштує 21,550 тисячі доларів.

За тиждень ВТС знизився у ціні на 6,36%, а за місяць підвищився на 7,75%. За рік знецінився на 49,15% щодо долара.

Друга за вартістю криптовалюта, Ethereum, торгується на 3,63% нижче проти попереднього показника. За тиждень ця валюта здешевшала на 9,21%. Зараз коштує 1,480 тисяч доларів. За рік здешевшала на 49,24%.

Курс інших криптовалют за даними порталу Мinfin:

Що варто знати

Примітно, що у січні найпопулярніша криптовалюта перевершила вартість, яка була до обвалу восени, піднявшись до рівня у понад 23 тисячі доларів. Під час обвалу в листопаді 2022 року ВТС опустився нижче 15 тисяч доларів, а до того коштував 20 тисяч доларів.

Експерти повідомляли, що у результаті зниження інфляції в США великі інвестори знову почали звертати увагу на ризикові активи у вигляді цифрових монет.

Нагадаємо, перша половина 2023 року буде непростою на ринку криптовалют. Одні прогнозують зростання біткоїна до 250 тисяч доларів, інші — падіння до 5 тисяч. Хоч зараз ситуація на ринку покращилася, проте скільки ще триватиме підйом та коли почнеться нова хвиля зниження — поки не можуть сказати.

Також ми писали, що після обвалу на криптовалютному ринку у США заявили про те, що індустрія криптовалют потребує жорсткого регулювання.