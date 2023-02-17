Біткоїн знову обнадіяв інвесторів — скільки зараз коштує криптовалюта

ВТС перебуває на позначці 23,788 тис. доларів

На криптовалютному ринку Bitcoin продовжує коливатися, але зі сталою тенденцією до здорожчання. У п'ятницю, 17 лютого, ВТС перебуває на позначці 23,788 тис. доларів.

Про це свідчать дані Мinfin.

Ситуація на ринку криптовалют

Примітно, що напередодні перша криптовалюта сягнула найвищого рівня із серпня минулого року — 24 900 доларів.

Проте за добу знову втратила 3,22%, тоді як цього року зросла майже на 50% з приблизно 16 500 доларів, коли знизилась на початку січня через крах великої криптобіржі FTX.

Перед цим біткоїн перевищив 24 000 доларів, однак теж різко впав.

"Актив впав нижче 21 600 доларів за останні дні на тлі зростаючого занепокоєння щодо регулювання криптовалюти та майбутніх кроків ФРС щодо приборкання інфляції, але ці побоювання здавалося, швидко зникли", — зазначають аналітики.

Зараз криптовалюта знову набирає обертів, вселяючи в себе віру інвесторів.

Нижче представлена інформація щодо інших капіталізованих криптоактивів:

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Нагадаємо, на початку листопада на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.

Криптотрейдери побоювалися, що проблеми FTX або в торговій фірмі її засновника Сема Бенкмана-Фріда Alameda Research можуть призвести до примусових продажів, що може торкнутися не тільки FTT, біржового токену платформи FTX, але й інших криптовалют.

Після обвалу на криптовалютному ринку в Адміністрації президента США заявили про те, що індустрія криптовалют потребує жорсткого регулювання, адже американці ризикують постраждати без належного нагляду за криптовалютами. Тому там наголосили, що уважно стежать за крахом імперії цифрових активів біржі FTX.

Нижче представлена інформація щодо інших капіталізованих криптоактивів: