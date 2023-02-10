Біткоїн дешевшає — скільки коштує криптовалюта 10 лютого

BTC з 3 по 10 лютого впав на 7,24%

Упродовж останнього тижня криптовалютні інвестори, які тримають Bitcoin, втратили 7,24% прибутку через падіння курсу. Саме на стільки "просів" BTC з 3 по 10 лютого.

Про це свідчить інформація на порталі Мinfin.

Курс BTC на біржі

Так, у п'ятницю на криптовалютному ринку Bitcoin коштує 21,836 тис. доларів. Тоді як за місяць йому вдалося підвищитися на 25,23%. За рік Bitcoin знецінився на 50,80% щодо долара.

Криптовалюта Ethereum теж знизилася у вартості — зараз торгується на рівні 1,544 тис. доларів. За тиждень ця валюта здешевшала на 6,32%, за місяць здорожчала на 15,60%. За рік знизилась у вартості на 52,35%.

Курси інших монет 10 лютого:

Що кажуть аналітики

Криптоаналітики вважають, що у першій половині 2023 року ситуація на ринку буде непростою. Одні прогнозують зростання біткоїна до 250 тисяч доларів, інші — падіння до 5 тисяч.

Деякі вважають, що вартість BTC може підвищитися до рівня 30 тис. доларів до кінця зими. Зараз інвестори чекають на інформацію про індекс ділової активності виробничих секторів, яку оприлюднюють на початку кожного місяця.

На початку листопада минулого року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю.

Нагадаємо, криптовалютний брокер Genesis Global Holdco LLC подав заяву про банкрутство. Компанії не вдалося залучити нові джерела фінансування для вирішення проблем із ліквідністю, які виникли після краху криптобіржі FTX.