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Бюджет на 2024 рік: фінансування сфери культури суттєво уріжуть

12 вересня 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бюджет-2024 — фінансування сфери культури уріжуть
Знімальний процес. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В уряді працюють над ключовими цифрами, які будуть закладені у проєкт Державного бюджету на 2024 рік. Вже відомо, як зміниться фінансування сфери культури.

Про це розповів виконувач обов'язків голови Міністерства культури та інформполітики Ростислав Карандєєв, інформує Інтерфакс-Україна.

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За словами Карандєєва, обсяг закладених коштів на наступний рік на галузь культури буде значно менший, ніж на поточний.

Відповідно до показників, які оприлюднило Міністерство фінансів, сума зменшиться на 160 млн гривень.

"Сума становитиме трохи більше ніж 8 мільярдів на всю галузь", — повідомив в. о. міністра культури.

При цьому більш ніж 85% із коштів мають спрямувати тільки на оплату праці та забезпечення роботи українських діячів культури. Решту грошей спрямують на оплату житлово-комунальних послуг та заходи з охорони й збереження культурної спадщини, підтримку мистецької освіти в країні.

У Міністерстві культури та інформполітики, формуючи бюджетний запит на 2024 рік, визначили два пріоритети:

  • забезпечення всіх потреб установ і організацій у реалізації заходів з охорони, збереження та утримання спадщини;
  • питання мистецької освіти: планування майбутнього, яке за 5-10 років повинно вийти на довоєнний рівень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проєкту закону щодо внесення змін у податкову сферу. У Міністерстві фінансів не передбачають її оновлення.

Ще в 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. До вартості входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.

Також ми писали, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9346-1, який передбачає обмеження змін держбюджету. Його відправили на розгляд главі держави ще 2 серпня. 

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