Що не так з ініціативою забрати податки із зарплат війських з регіональних бюджетів

Гривні. Фото: Новини.LIVE

"Військовий" податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — досить суперечливе явище. Громади, на території яких зареєстровані військові частини, несподівано отримали потужний фінансовий ресурс, до освоєння якого вони виявилися просто не готові.

Про це заявив заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE, пояснюючи причини виникнення урядової ініціативи щодо передачі сум податку на зарплати військових з регіональних бюджетів до центрального державного бюджета.

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Ярослав Жаліло. Фото: УНІАН

За його словами, значна частина цих коштів просто осіла без руху на рахунках Держказначейства. А в багатьох випадках ефективність витрачання коштів справедливо викликала суттєві нарікання.

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При цьому, зазначає вчений, цей ресурс жодним чином не пов'язаний ані з діями, ані з потребами громад. Тому це питання вимагало специфічного рішення, яке й запропоновано у проєкті бюджету-2024.

Разом з тим, ініціаторам цього рішення варто було би підійти до нього більш розважливо. Адже варто врахувати низку особливостей.

Що потрібно було зробити інакше

По-перше, зазначає співрозмовник Новини.LIVE, громади суттєво втратили в можливостях отримати "цивільний" ПДФО: від мобілізованих членів громад; там де люди виїхали з зон ризику; де відбулося згортання місцевого бізнесу. Тому подекуди, особливо у наближених до зони бойових дій громадах, "військовий" ПДФО відігравав важливу роль.

По-друге, значна частка громад має виконувати обумовлені війною завдання — щодо відбудови зруйнованого, нерідко — щодо підтримки повсякденного функціонування підрозділів ЗСУ тощо.

По-третє, у бюджетах громад, на території яких були постійно дислоковані військові частини, ПДФО від них складав звичну частину бюджету. Тому, щоб не зашкодити важливому процесу збереження та зміцнення дієздатності громад, варто було би ухвалити компромісні рішення: а) вилучити до держбюджету не весь військовий ПДФО, а частину, наприклад, яка становить перевищення над його сплатою у мирний час; б) не застосовувати вилучення щодо громад, які належать до зон бойових дій та територій відновлення; в) напрацювати механізм спрямування частини ПДФО мобілізованого до бюджету громади, звідки його мобілізували — для компенсації громаді тимчасової втрати працівника та платника податку.

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Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований у парламенті під номером 10 000.

В рамках розробки проекту державного бюджета Кабінет Міністрів запропонував перенаправити кошти від податків на зарплату військових з регіональних бюджетів до центрального державного бюджета. Така норма закладена в законопроекті №10037. В документі, зокрема, пропонуються відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

За оцінками народного депутата, заступника голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, йдеться про 70-90 млрд гривень додаткових надходжень в центральний бюджет на рік. Це залежатиме від того, скільки грошей виділять на зарплати військовим.

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Про те, як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво, ви можете почитати в інтерв’ю з депутатом Железняком.