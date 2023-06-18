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Б'ють всі рекорди: які електромобілі найчастіше купують українці, та скільки вони коштують

18 червня 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Топ електромобілів 2023 року в Україні: моделі і ціни
Дівчина і електрокар. Джерело: teksomolika на Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Не дивлячись на складні економічні обставини ринок електричних автомобілів в Україні продовжує неухильно зростати. Ба більше, навіть у минулому році, який через російське вторгнення став кризовим для всієї економіки країни, попит на електрокари ни знизився, а навіть виріс. І ставить рекорди.

Новини.LIVE розповідають, які електромобілі зараз купують українці, та скільки коштують найпопулярніші моделі.

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Як воно було в 2022-му

Не дивлячись на трагічні події, що сталися в Україні в 2022 році, ринок електричних автомобілів не лише не "просів", а ще й поставив кілька рекордів. Так, за даними Інституту досліджень авторинку, в 2022 році українці придбали 22,5 тис. електромобілів. І цей показник виявився на 45,3% більшим, ніж у 2021 році. Загалом 2022 рік встановив рекорд з продажів електромобілів на українському авторинку.

Після очікуваного провалу продажів у березні та квітні продажі електрокарів різко відновилися, а кількість проданих авто навіть перевищила довоєнні часи.

При цьому більшу частину продажів електричних автомобілів складали електрокари з пробігом. Таких купили 11,1 тис., або 49,2% від загального обсягу продажів.

Протягом чотирьох останніх місяців 2022 року почала зростати частка нових електричних автомобілів. В грудні цей показник досяг максимального рівня. Того місяця також був встановлений кількісний рекорд - 324 нових електричних авто отримали українські номерні знаки. Такі показники продажів нових електромобілів стали рекордними.

В 2022 році найпопулярнішим електромобілем з пробігом з величезним відривом від найближчих конкурентів став Nissan Leaf. Кількість угод купівлі-продажу цієї моделі (3 тис.) майже уп'ятеро перевищує показники найближчого конкурента — Tesla Model 3 (651 угода).

На третьому місці розташувалася ще одна модель Tesla — Model S (515 угод). Четверту позицію займає Volkswagen E-Golf (486 угод), а п'ятірку завершує Volkswagen ID.4 (474 угоди).

За підсумками 2022 року серед "свіжопригнаних" електромобілів лідером також став Nissan Leaf з рекордною кількістю продажів — 2 269 штук. На другому місці розташувалася Tesla Model 3 з 953 проданими одиницями, а третє місце зайняв Volkswagen E-Golf з 871 продажем.

У п'ятірку найпопулярніших електромобілів також увійшли Volkswagen ID.4 з 862 проданими автомобілями на четвертій позиції та Renault Zoe, що закриває першу п'ятірку з 688 проданими електрокарами.

За підсумками минулого року перше місце серед проданих нових електромобілів зайняв електричний Volkswagen ID.4 — 102 автомобіля. Продажі включають як європейську, так і китайську версію цього електрокару. На другому місці розташувалася Honda M-NV з 240 проданими штуками, а третє місце зайняв BMW iX зі 171 продажем.

На четвертому місці розмістився Hyundai Ioniq 5 зі 131 проданим автомобілем, а п'яту позицію зайняв Audi E-Tron — 114 проданих електрокарів.

Продажі електромобілів у 2023 році

Після очікуваного сезонного спаду продажів у січні 2023 року продажі електромобілів неухильно йшли вгору. Ба більше, у травні зареєстровано найбільшу кількість продажів електромобілів за останні 10 років, свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Так, у травні цього року українці придбали 4 тисячі нових та вживаних електромобілів, що на 53,8% більше, ніж у травні минулого року, і на 21,2% більше, ніж у квітні 2023-го. Це дозволило встановити новий рекорд продажів електромобілів в Україні.

При цьому більш ніж половину електромобілів (50,3%, 1 989 штук) було привезено вживаними з-за кордону. Таким високим цифрам сприяє "нульова" ставка розмитнення на них.

На внутрішньому ринку було придбано 34,9% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 379 штук). 

Нових електроавтомобілів було придбано 588 штук. Це максимальний кількісний показник реєстрацій нових електромобілів, що є черговим рекордом на ринку електромобілів.

На даний момент, за оцінками Інституту досліджень авторинку, загальна кількість автомобілів з електричним двигуном, зареєстрованих в Україні, становить 57 830 штук (включаючи зняті з обліку через вибракування та вивезення за кордон). З них 55 856 є легковими автомобілями, 1 969 — вантажними, а 5 — автобусами.

Пропонуємо огляд лідерів продажу у кожній категорії: електрокари з пробігом, привезені з-за кордону та нові.

Лідери продажів серед вживаних електромобілів

Перше місце серед внутрішніх перепродажів вже традиційно займає Nissan Leaf з великим відривом від найближчих конкурентів. У травні було укладено 342 угоди купівлі-продажу цього електромобіля. 

На другому місці знаходиться Tesla Model 3 — 116 угод. У трійці лідерів тримається Volkswagen ID.4 зі 104 угодами. За ним слідує Volkswagen E-Golf, який піднявся на четверте місце з 96 угодами. На п'ятому місці знаходиться Tesla Model Y з 60 угодами продажу.

Ціни на Nissan Leaf, який є лідером продажів серед вживаних електромобілів, починаються від 216 тисяч гривень.
 

Ринок електромобілів в Україні
Найнижчі ціни на Nissan Leaf на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

І доходять до більш ніж мільйон гривень.

Ринок електрокарів в Україні 2023
Найвищі ціни на Nissan Leaf на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Ціни на Tesla Model 3 на ринку вживаних електромобілів стартують від 900 тисяч гривень.

Ринок електричних автомобілів в Україні 2023
Найнижчі ціни на Tesla Model 3  на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

І доходять до більш ніж двох мільйонів гривень.

Електрокари з пробігом в Україні 2023
Найвищі ціни на Tesla Model 3 на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Volkswagen ID.4, який знаходиться на третьому місці в рейтингу продажів вживаних автомобілів, коштує від 1,1 мільйона гривень.

Електрокари з пробігом в Україні 2023
Найнижчі ціни на Volkswagen ID.4  на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Ціни на нього доходять до майже 2 мільйонів гривень.

Купити електрокар Україна 2023
Найвищі ціни на Volkswagen ID.4 на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Ціни на Volkswagen E-Golf нижчі за вартість попередньої моделі цієї компанії у нашому списку. Вони стартують від майже 400 тисяч гривень.

Купити електрокар з пробігом 2023
Найнижчі ціни на E-Golf на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

І доходять до мільйона гривень.

Купити електрокар в Україні
Найвищі ціни на E-Golf на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Ціни на Model Y від Tesla на ринку електричних автомобілів з пробігом стартують від 1,3 мільйона гривень.

Купити електрокар з пробігом в Україні
Найнижчі ціни на Tesla Model Y на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

І доходять до 2,3 мільйона гривень.

Ціни на електромобілі в Україні 2023
Найвищі ціни на Tesla Model Y на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Лідери продажів серед привезених з-за кордону електромобілів

Так само, як і на внутрішньому ринку, в сегменті "свіжопригнаних" електромобілів перше місце займає Nissan Leaf (402 одиниці).

Volkswagen E-Golf піднявся на друге місце з 272 автомобілями, випередивши Tesla Model 3, яка опустилась на третю позицію зі 156 одиницями.

Renault Zoe опинився на четвертій позиції зі 131 автомобілем, а Tesla Model Y займає п'яте місце зі 126 одиницями.

Ціни на Renault Zoe на ринку вживаних автомобілів стартують від 290 тисяч гривень.

Ціни на електрокари в Україні 2023
Найнижчі ціни на Renault Zoe на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

 І доходять до 800 тисяч гривень.

Ціни на електричні автомобілі в Україні 2023
Найвищі ціни на Renault Zoe на українському ринку електричних автомобілів з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Лідери продажу серед нових електромобілів

За підсумками травня перше місце зайняв Volkswagen ID.4 зі 176 проданими штуками. На другому місці розташувалася Honda M-NV зі 111 угодами продажу. На третьому місці опинився Mercedes-Benz EQS — 26 угод.

Volkswagen ID.6 займає четверте місце — 23 проданих автомобілі. На п'ятій сходинці — Honda e:NS1 з 21 угодою продажу.

Ціни на нові Volkswagen ID.4 в Україні, в залежності від комплектації, доходять до 47 400 доларів (приблизно 1 750 тисяч гривень).

Ціни на нові електричні автомобілі в Україні 2023
Ціни на нові Volkswagen ID.4. Джерело: id4.com.ua

Honda M-NV на українському ринку нових електромобілів коштує більше 960 тисяч гривень.

Ціни на нові електромобілі в Україні 2023
Ціни на нові Honda M-NV. Джерело: autoelectro.ua

Mercedes-Benz EQS — найдорожчий електроавтомобіль у нашій добірці. В залежності від комплектації він може коштувати до 5,3 мільйона гривень.

Ціни на нові електрокари в Україні 2023
Ціни на нові Mercedes-Benz EQS. Джерело: mercedes-benz-kiev.com

Ціни на нові Volkswagen ID.6 в Україні в залежності від комплектації починаються від 47 тисяч доларів (приблизно 1 736 тисяч гривень).

Купити електромобіль в Україні 2023
Ціни на нові Volkswagen ID.6. Джерело: autoelectro.ua

Вартість нового автомобіля Honda e:NS1 в Україні становить від 25 900 доларів (більше 956 тисяч гривень).
 

Купити електрокар в Україні
Ціни на нові Honda e:NS1. Джерело: carsmotor.com.ua

Незважаючи на війну автомобільний ринок України продовжує працювати і навіть потроху оговтується від кризи. Нагадаємо, ми  розповідали, як змінився ринок вживаних авто в Україні в 2023 році.
 

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