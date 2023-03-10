Допомога біженцям у Польщі — українці мають повернути частину соцдопомоги

Йдеться про суму у 2 млн злотих

Влада Польщі планує стягнути з українських біженців неправомірно виплачену соціальну допомогу. Йдеться про суму у 2 млн злотих.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Що порушили українці

Як зазначається, таку суму допомоги виплатив біженцям заклад соціального страхування (ZUS) після того, як вони залишили Польщу на понад 30 днів, без попереджень.

"Заклад соціального страхування (ZUS) ухвалює послідовні рішення щодо неправомірно отриманих виплат і зобов’язує бенефіціарів повернути їх, — розповіли в ZUS.

За словами речника ZUS Павела Жебровського, якщо український біженець хотів отримувати допомогу у Польщі, то не мав права залишати її більше, ніж на 30 днів.

Він пояснив, що у січні 2023 року запрацювали зміни у законодавстві в частині допомоги громадянам України. Згідно з нею, виплата допомоги українцям, перебування яких у Польщі вважається легальним, буде припинена, якщо одержувач допомоги чи дитина, на яку призначена допомога, виїжджає за межі Польщі на понад 30 днів.

Завдяки даній поправці, ZUS надали доступ до реєстру Прикордонної служби та до інформації про дати в’їзду та виїзду українців з території Польщі.

Лише упродовж місяця, коли діяло положення про допомогу, ZUS припинив виплати допомоги близько 3,2 тис. громадянам України.

Як не втратити виплати

Водночас Жебровський пояснив, що якщо українці повернуться до Польщі упродовж 30 днів, рахуючи від дати виїзду, то не втратять легального перебування у Польщі, а виплати допомоги відновлять.

Нагадаємо, в Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян з України. Умови стали жорсткішими.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% відкритого нового іноземного бізнесу в країні.