Релокований бізнес може отримати фінансову допомогу

Релокований бізнес. Фото: hub.kyivstar.ua

Українські бізнеси, які внаслідок воєнних дій релокувалися або перебувають у процесі релокації, можуть отримати фінансову допомогу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Програма допоможе малому та середньому бізнесу адаптуватися до нових умов, а також зберегти робочі місця для постраждалого внаслідок бойових дій населення і внутрішньо переміщених осіб. Її реалізовує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps спільно з ГО "Вест Юкрейн Діджитал".

Які умови програми допомоги бізнесу

Пріоритет надається тим бізнесам, які релокувалися або перебувають у процесі релокації до Київської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей.

Середній розмір фінансової допомоги становить 20 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Вона надається на придбання основних засобів.

Вимоги до отримувачів допомоги такі:

офіційна реєстрація та відсутність юридичних і правових перешкод для підприємницької діяльності згідно з вимогами українського законодавства;

створення або збереження мінімум трьох робочих місць для ВПО або постраждалого населення;

інвестиція власних коштів у відновлення або розширення бізнес-діяльності у розмірі до 50% від суми фінансової допомоги.

Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі згідно з такими критеріями:

чітка аргументація необхідності надання фінансової допомоги;

відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми підтримки;

життєздатність бізнес-ідеї, яка передбачає збільшення прибутку в результаті впровадження;

реалістичність бізнес-плану та чітке розуміння його реалізації;

досвід ведення бізнесу;

відсутність зауважень до ділової репутації заявника.

Подання заявки на участь у цій програмі є можливим лише після обов’язкової реєстрації на головній сторінці Mercy Corps.

Заявки приймаються до моменту набору потрібної кількості кандидатів.

За додатковою інформацією щодо участі у програмі можна звертатися за номером: (097) 342-16-46.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що державний Ощадбанк з 1 листопада 2023 року розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

Українські компанії можуть отримати гранти, які покриватимуть до 30% вартості інвестиційного проєкту.

Пріоритетними галузями для фінансування є харчова та текстильна промисловість, переробка та експорт продукції українського виробництва.

Крім цього, у фокусі програми — релоковані підприємства та бізнес на деокупованих територіях.

Компанії можуть отримати фінансування в сумі до 30 тис. євро у гривневому еквіваленті.

У грантовій програмі можуть брати участь підприємства, які мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро, які не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають заборгованості перед держбюджетом.

Дуже важливою є позитивна кредитна історія.

Також варто пам’ятати, що з 1 грудня в Україні повертаються планові документальні перевірки бізнесу.

