Релокований бізнес може отримати фінансову допомогу

Бізнесу, що релокується, пропонують фінансову допомогу — як отримати
Українські бізнеси, які внаслідок воєнних дій релокувалися або перебувають у процесі релокації, можуть отримати фінансову допомогу.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Програма допоможе малому та середньому бізнесу адаптуватися до нових умов, а також зберегти робочі місця для постраждалого внаслідок бойових дій населення і внутрішньо переміщених осіб. Її реалізовує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps спільно з ГО "Вест Юкрейн Діджитал".
Які умови програми допомоги бізнесу
Пріоритет надається тим бізнесам, які релокувалися або перебувають у процесі релокації до Київської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей.
Середній розмір фінансової допомоги становить 20 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Вона надається на придбання основних засобів.
Вимоги до отримувачів допомоги такі:
- офіційна реєстрація та відсутність юридичних і правових перешкод для підприємницької діяльності згідно з вимогами українського законодавства;
- створення або збереження мінімум трьох робочих місць для ВПО або постраждалого населення;
- інвестиція власних коштів у відновлення або розширення бізнес-діяльності у розмірі до 50% від суми фінансової допомоги.
Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі згідно з такими критеріями:
- чітка аргументація необхідності надання фінансової допомоги;
- відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми підтримки;
- життєздатність бізнес-ідеї, яка передбачає збільшення прибутку в результаті впровадження;
- реалістичність бізнес-плану та чітке розуміння його реалізації;
- досвід ведення бізнесу;
- відсутність зауважень до ділової репутації заявника.
Подання заявки на участь у цій програмі є можливим лише після обов’язкової реєстрації на головній сторінці Mercy Corps.
Заявки приймаються до моменту набору потрібної кількості кандидатів.
За додатковою інформацією щодо участі у програмі можна звертатися за номером: (097) 342-16-46.
Раніше Новини.LIVE писали про те, що державний Ощадбанк з 1 листопада 2023 року розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.
Українські компанії можуть отримати гранти, які покриватимуть до 30% вартості інвестиційного проєкту.
Пріоритетними галузями для фінансування є харчова та текстильна промисловість, переробка та експорт продукції українського виробництва.
Крім цього, у фокусі програми — релоковані підприємства та бізнес на деокупованих територіях.
Компанії можуть отримати фінансування в сумі до 30 тис. євро у гривневому еквіваленті.
У грантовій програмі можуть брати участь підприємства, які мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро, які не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають заборгованості перед держбюджетом.
Дуже важливою є позитивна кредитна історія.
Також варто пам’ятати, що з 1 грудня в Україні повертаються планові документальні перевірки бізнесу.
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