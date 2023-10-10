Гроші на оборону — у 2024 році близько 21% ВВП піде на армію

Близько 21% ВВП на оборону: Зеленський увів у дію рішення Радбезу
У 2024 році на оборону з державної скарбниці спрямують 21,6% валового внутрішнього продукту. Відповідному рішенню Ради національної безпеки і оборони надав чинності президент Володимир Зеленський.
Про це свідчить указ, публікований на офіційному порталі Офісу президента.
Детальніше про гроші на оборону
Радбез вирішив, щоб український уряд під час допрацювання проєкту закону про держбюджет-2024 рік передбачив фінансування сфери національної безпеки та оборони у розмірі не меншому за 1 692,6 млрд грн.
Про фінансування цієї сфери Апарат РНБО має дізнаватися щомісяця до 15 числа. У рішенні також йдеться, що органи оборонної сфери повинні упродовж 2024 року зменшити дебіторський борг (кошти, які нараховують підприємству від покупців за товари та послуги, продані у борг).
Бюджет на 2024 рік
Раніше уряд затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із рівнем доходів у 1,746 трлн грн, видатків 3,108 трлн грн та обсягом дефіциту 1,593 трлн грн.
Передбачалося, що більше половини коштів спрямують на сектор оборони та безпеки — в обсязі 1,685 трлн грн. Сума перевищувала минулорічну на 113 млрд грн.
Другим пріоритетом у бюджеті стане соцсфера, на яку виділять 469 млрд грн, що на 25 млрд гривень більше попереднього року.
Більше про держвидатки
Нагадаємо, днями депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали у цілому збільшення фінансування у Державному бюджеті на 2023 рік. Сума зросла на 322,6 млрд грн, збільшивши загальний обсяг витрат до рекордного рівня.
Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський розповів, чого слід очікувати у державному бюджеті на 2024 рік. При цьому він обговорив ключові моменти майбутнього бюджету з главою уряду Денисом Шмигалем та фінансовим міністром Сергієм Марченком.