Гроші на оборону — у 2024 році близько 21% ВВП піде на армію

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

У 2024 році на оборону з державної скарбниці спрямують 21,6% валового внутрішнього продукту. Відповідному рішенню Ради національної безпеки і оборони надав чинності президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить указ, публікований на офіційному порталі Офісу президента.

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Радбез вирішив, щоб український уряд під час допрацювання проєкту закону про держбюджет-2024 рік передбачив фінансування сфери національної безпеки та оборони у розмірі не меншому за 1 692,6 млрд грн.

Про фінансування цієї сфери Апарат РНБО має дізнаватися щомісяця до 15 числа. У рішенні також йдеться, що органи оборонної сфери повинні упродовж 2024 року зменшити дебіторський борг (кошти, які нараховують підприємству від покупців за товари та послуги, продані у борг).

Джерело: ОП

Бюджет на 2024 рік

Раніше уряд затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із рівнем доходів у 1,746 трлн грн, видатків 3,108 трлн грн та обсягом дефіциту 1,593 трлн грн.

Передбачалося, що більше половини коштів спрямують на сектор оборони та безпеки — в обсязі 1,685 трлн грн. Сума перевищувала минулорічну на 113 млрд грн.

Другим пріоритетом у бюджеті стане соцсфера, на яку виділять 469 млрд грн, що на 25 млрд гривень більше попереднього року.

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Нагадаємо, днями депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали у цілому збільшення фінансування у Державному бюджеті на 2023 рік. Сума зросла на 322,6 млрд грн, збільшивши загальний обсяг витрат до рекордного рівня.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський розповів, чого слід очікувати у державному бюджеті на 2024 рік. При цьому він обговорив ключові моменти майбутнього бюджету з главою уряду Денисом Шмигалем та фінансовим міністром Сергієм Марченком.