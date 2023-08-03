Допомога в 5,3 млрд доларів від Заходу — у Раді розповіли, як фінансують пенсії та зарплати

Гроші у Руках. Фото: РБК-Україна

У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат та заробітних плат у бюджетній сфері у липні 2023 року. Повністю покладались на фінпідтримку міжнародних партнерів.

Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

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Фінансування соцвиплат та зарплат у липні

Як зазначив керівник комітету, минулого місяця міжнародні партнери надали Україні 5,3 мільярда доларів. Гроші пішли до державного бюджету України та спрямували на виконання соціальних зобов’язань держави.

Йдеться про виплату пенсій, зарплат у бюджетній сфері, різних допомог українцям, фінансування сфер охорони здоров’я, а також освіти.

Міжнародна фінансова підтримка

За його словами, зокрема, залучили пільгове фінансування:

1,67 мільярда доларів від Європейського Союзу (ЄС) (у вигляді макрофінансової допомоги із терміном погашення кредиту — 35 років, з обслуговуванням за рахунок держав ЄС);

1,5 мільярда доларів від Японії. Фінанси надійшли через Трастовий фонд Світового банку ADVANCE Ukraine;

890 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), що стало результатом успішного першого перегляду програми в рамках Extended Fund Facility.

Також країна отримала 1,25 мільярда доларів гранту від Сполучених Штатів у рамках програми Світового банку PEACE in Ukraine.

Загалом з початку року надійшло до бюджету більш ніж 28 мільярдів доларів США зовнішнього фінансування.

"Вдячні усім нашим міжнародним партнерам за допомогу і підтримку! Завдяки цьому маємо стабільну і прогнозовану ситуацію з фінансуванням першочергових потреб держави", — написав Гетманцев.

Варто зауважити, що за даними Держказначейства, обсяг отриманої фінансової допомоги від партнерів у червні становив 44,4 млрд гривень. Гроші надійшли від США та Фінляндії.

У травні обсяг коштів, отриманих Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів), становив 45,7 млрд гривень. Кошти надійшли від США, повідомляли в уряді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Україна отримала черговий грант сумою 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів. Такі гроші надали через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.

Також ми писали, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.