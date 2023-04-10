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Брудні гроші: яка валюта містить найбільше мікробів

10 квітня 2023 05:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На яких банкнотах більше мікробів. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Одними із найбільш забруднених речей вважаються паперові гроші, оскільки люди часто їх беруть немитими руками. А на яких банкнотах більше мікробів — на гривнях чи доларах — вирішив дослідити хімік  Гліб Репіч.

Про своє дослідження він поділився на сторінці в Instagram.

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Хто живе на банкнотах

"Чесно, я в шоці. На гривнях виросли протеї — рід бактерій, яким характерна мінливість. Зразок із центру бактеріальної колонії виглядає як кокобацили — щось середнє між довгастими паличками і кулястими коками. Але якщо взяти зразок із краю колонії, то бактерії вже мають вигляд типових довгих паличок. Тобто бацил", — пояснює експерт.

При цому він додав, що на обох купюрах кількість мікробів невелика.

"Хоча на гривнях більше. Бо на кількість мікробів вказують кількість колоній, які виросли, а не їхній розмір", — зізнається хімік.

Також науковець вказує, що низьку забрудненість паперових банкнот можна пояснити просто. Паперові гроші все більше витісняють електронні засоби оплати.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gleb Repich (@glebrepich)

Нагадаємо, королівська родина збагатіла на мільярд фунтів завдяки спірним маєткам. Розслідування встановило повний масштаб доходів, які отримують члени королівської родини від герцогств Ланкастер і Корнуолл, що володіють гігантськими земельними ділянками і нерухомостями по всій Англії.

 

 

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