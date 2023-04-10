Брудні гроші: яка валюта містить найбільше мікробів

На яких банкнотах більше мікробів. Фото: google.com

Одними із найбільш забруднених речей вважаються паперові гроші, оскільки люди часто їх беруть немитими руками. А на яких банкнотах більше мікробів — на гривнях чи доларах — вирішив дослідити хімік Гліб Репіч.

Про своє дослідження він поділився на сторінці в Instagram.

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Хто живе на банкнотах

"Чесно, я в шоці. На гривнях виросли протеї — рід бактерій, яким характерна мінливість. Зразок із центру бактеріальної колонії виглядає як кокобацили — щось середнє між довгастими паличками і кулястими коками. Але якщо взяти зразок із краю колонії, то бактерії вже мають вигляд типових довгих паличок. Тобто бацил", — пояснює експерт.

При цому він додав, що на обох купюрах кількість мікробів невелика.

"Хоча на гривнях більше. Бо на кількість мікробів вказують кількість колоній, які виросли, а не їхній розмір", — зізнається хімік.

Також науковець вказує, що низьку забрудненість паперових банкнот можна пояснити просто. Паперові гроші все більше витісняють електронні засоби оплати.

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