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Червоний Хрест оплачуватиме українським біженцям оренду житла у Польщі: хто та як може отримати допомогу

7 лютого 2023 17:45
оновлено: 17:32
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як отримати допомогу від Червоного Хреста на оренду житла у Польщі
Польський Червоний Хрест виділить гроші на оренду житла 100 українським родинам
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Як відомо, з 1 лютого Польща більше не компенсує українцям плату за безплатне проживання, і вони мають самостійно оплачувати собі житло. Тому польський Червоний Хрест допомагатиме українським біженцям у Надажині з оплатою оренди житла. В цілому організація планує виділити гроші для 100 сімей. 

Хто саме може розраховувати на допомогу від Червоного Хреста та як її отримати, інформує РАР

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Зазначимо, програму реалізує Польський Червоний Хрест і Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Як коментує заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Павел Шефернакер:

"Держава не може профінансувати винаєм житла українським біженцям і саме тому ми співпрацюємо з неурядовими організаціями, в тому числі з міжнародними, які мають на це кошти".

Хто може отримати допомогу від Червоного Хреста 

На допомогу з оплатою оренди можуть розраховувати українці, які наразі проживають у центрі перебування біженців у Надажині (розташований приблизно за 20 км на південний захід від Варшави).

Відомо, що в цьому місті проживає 990 українських біженців. Більшість з них — це літні люди та люди з інвалідністю. В рамках програми допомоги Польський Червоний Хрест виділить гроші на оренду житла 100 українським родинам, які найбільше потребують допомоги. 

Центр колективного розміщення в Надажині є центром найнижчого стандарту, оскільки він розташований у приміщенні виставкового центру Ptak Warsaw Expo.

Як правило, українські біженці перебувають у ньому декілька днів, а потім відправляються у заплановані місця перебування. Втім, деякі категорії українських біженців затримуються у ньому на значно довший термін.

Хто може отримати допомогу від Червоного Хреста

Як отримати допомогу

 

Реалізація програми має розпочатися найближчим часом після проведення процедур із реєстрації та верифікації її учасників. Зареєструватися можна в Центрі колективного розміщення в Надажині. 

Наразі спеціалісти з Fundacji Odbudowy Odpornosci проводять психологічну підготовку біженців, щоб вони могли спокійно покинути центр і стати самостійними. 

Крім того, коли програма почнеться, спеціальні люди будуть перевіряти, як живуть біженці в нових умовах.

Яка сума фінансування оренди житла

Яка сума фінансування оренди житла

Сума фінансування залежить від площі приміщення. Але вона коливатиметься в межах від 425 до 700 євро.

Фінансування розподілятиметься таким чином:

  • за однокімнатну квартиру — 425 євро на місяць;
  • за двокімнатну квартиру — 500 євро на місяць;
  • за трьохкімнатну квартиру — 700 євро на місяць.

Тож чим більша площа житла, тим більше буде сума фінансування.

Квартири шукатимуть як в Надажині, так і у найближчих околицях. Головна умова — житло має потрапляти під заявлений ціновий діапазон.

Скільки часу буде покриватися оренда житла

Скільки часу буде покриватися оренда житла

Згідно з умовами програми, оренда житла буде покриватися пів року. Саме тому шукають житло у такому ціновому діапазоні. Важливо, щоб після того, як спливе піврічний термін, українські біженці могли й надалі орендувати житло за тією ж ціною.

"Це є комплексно розроблена програма. Ми займаємося питанням оренди житла в найближчих околицях, яке буде безпечним та доступним у ціновому діапазоні. Ми намагаємося діяти, спираючись на досвід міжнародних та польських організацій, а також звертаючи увагу на реакцію зі сторони нужденних", — підкреслює президент окружної ради Мазовії Міхал Миколайчук.

Наразі, окрім процесу верифікації учасників програми, також проводяться психологічні консультації з українськими біженцями. Українців готують до того, щоб вони могли покинути центр для розміщення біженців і стати самостійними.

Якщо програма успішно запрацює, цілком можливо, що буде надано допомогу українським біженцям, які проживають в інших регіонах Польщі.

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Нагадаємо, ми писали, що у Польщі з 1 лютого українські біженці знову зможуть подавати заявки на фінансову допомогу на дитину віком до 18 років. Усім охочим отримувати виплати "500+" потрібно пройти реєстрацію до 30 квітня 2023 року.

Також у Польщі підкоригували правила перебування та надання допомоги для громадян України, які виїхали в цю країну через війну. Депутати Сейму підтримали зміни до відповідного закону.

Окрім цього, ми розповідали, у Польщі підкоригували правила перебування та надання допомоги для громадян України, які виїхали в цю країну через війну. Депутати Сейму підтримали зміни до відповідного закону.

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