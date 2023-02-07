Як отримати допомогу від Червоного Хреста на оренду житла у Польщі

Червоний Хрест оплачуватиме українським біженцям оренду житла у Польщі: хто та як може отримати допомогу
Як відомо, з 1 лютого Польща більше не компенсує українцям плату за безплатне проживання, і вони мають самостійно оплачувати собі житло. Тому польський Червоний Хрест допомагатиме українським біженцям у Надажині з оплатою оренди житла. В цілому організація планує виділити гроші для 100 сімей.
Хто саме може розраховувати на допомогу від Червоного Хреста та як її отримати, інформує РАР.
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Зазначимо, програму реалізує Польський Червоний Хрест і Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Як коментує заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Павел Шефернакер:
"Держава не може профінансувати винаєм житла українським біженцям і саме тому ми співпрацюємо з неурядовими організаціями, в тому числі з міжнародними, які мають на це кошти".
Хто може отримати допомогу від Червоного Хреста
На допомогу з оплатою оренди можуть розраховувати українці, які наразі проживають у центрі перебування біженців у Надажині (розташований приблизно за 20 км на південний захід від Варшави).
Відомо, що в цьому місті проживає 990 українських біженців. Більшість з них — це літні люди та люди з інвалідністю. В рамках програми допомоги Польський Червоний Хрест виділить гроші на оренду житла 100 українським родинам, які найбільше потребують допомоги.
Центр колективного розміщення в Надажині є центром найнижчого стандарту, оскільки він розташований у приміщенні виставкового центру Ptak Warsaw Expo.
Як правило, українські біженці перебувають у ньому декілька днів, а потім відправляються у заплановані місця перебування. Втім, деякі категорії українських біженців затримуються у ньому на значно довший термін.
Як отримати допомогу
Реалізація програми має розпочатися найближчим часом після проведення процедур із реєстрації та верифікації її учасників. Зареєструватися можна в Центрі колективного розміщення в Надажині.
Наразі спеціалісти з Fundacji Odbudowy Odpornosci проводять психологічну підготовку біженців, щоб вони могли спокійно покинути центр і стати самостійними.
Крім того, коли програма почнеться, спеціальні люди будуть перевіряти, як живуть біженці в нових умовах.
Яка сума фінансування оренди житла
Сума фінансування залежить від площі приміщення. Але вона коливатиметься в межах від 425 до 700 євро.
Фінансування розподілятиметься таким чином:
- за однокімнатну квартиру — 425 євро на місяць;
- за двокімнатну квартиру — 500 євро на місяць;
- за трьохкімнатну квартиру — 700 євро на місяць.
Тож чим більша площа житла, тим більше буде сума фінансування.
Квартири шукатимуть як в Надажині, так і у найближчих околицях. Головна умова — житло має потрапляти під заявлений ціновий діапазон.
Скільки часу буде покриватися оренда житла
Згідно з умовами програми, оренда житла буде покриватися пів року. Саме тому шукають житло у такому ціновому діапазоні. Важливо, щоб після того, як спливе піврічний термін, українські біженці могли й надалі орендувати житло за тією ж ціною.
"Це є комплексно розроблена програма. Ми займаємося питанням оренди житла в найближчих околицях, яке буде безпечним та доступним у ціновому діапазоні. Ми намагаємося діяти, спираючись на досвід міжнародних та польських організацій, а також звертаючи увагу на реакцію зі сторони нужденних", — підкреслює президент окружної ради Мазовії Міхал Миколайчук.
Наразі, окрім процесу верифікації учасників програми, також проводяться психологічні консультації з українськими біженцями. Українців готують до того, щоб вони могли покинути центр для розміщення біженців і стати самостійними.
Якщо програма успішно запрацює, цілком можливо, що буде надано допомогу українським біженцям, які проживають в інших регіонах Польщі.
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