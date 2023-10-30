Курс долара у 2024 році — що буде з валютою на думку Dragon Capital

Валюта у касі банку. Фото: Unplush

Аналітики компанії Dragon Capital оновили прогноз щодо курсу долара та інфляції. Зокрема, цьогоріч очікують позитивні зміни щодо курсу валют.

Про це йдеться на порталі Dragon Capital.

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Як зазначається, курс американської валюти становитиме 37 грн за долар до кінця поточного року. Попередні очікування були на рівні 37,5 грн за долар. Також оптимістично налаштовані щодо валютного курсу на наступний рік.

"Ми покращуємо наш прогноз курсу гривні до долара США, очікуючи, що він становитиме 37 грн/дол. до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/дол.) та 39 грн/дол. до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/дол.)", — йдеться у повідомленні.

Важливу роль в ціноутворенні долара відіграватиме Національний банк України (НБУ).

"За умов війни, що триває, валютно-курсова стабільність залишиться ключовою ціллю для Нацбанку, незважаючи на нещодавній перехід до керовано-гнучкого курсу", — наголошують аналітики.

Водночас продовження воєнних дій означатиме, що українська економіка не отримає поштовху від часткового повернення тих, хто виїжджав за кордон, та покращення економічних настроїв.

Залишаються три ключові чинники, які впливатимуть надалі на економіку:

воєнні дії;

пошкодження об'єктів критичної інфраструктури;

обсяг та темпи надходження фінансів від міжнародних партнерів.

Прогноз інфляції до кінця поточного року знизили на 3,0 в.п. — до 6,0% р/р.

Причиною називають суттєвіше, ніж очікували, скорочення фундаментального тиску останнім часом та підвищення прогнозного врожаю для окремих культур (зокрема, овочі, гречка).

Водночас у 2024 році показник інфляції може прискоритися до 8,0%. Головний фактор — збільшення внутрішніх цін на товари сільськогосподарського призначення у результаті частково відновлення роботи портів Чорного моря.

Який зараз курс долара

За інформацією порталу Minfin, 30 жовтня у банках середній курс долара наступний:

37,50 грн — у купівлі;

38,05 — у продажу.

Офіційний курс Національного банку становить 36,42 гривні за долар.

Курс валют 30 жовтня

Джерело: Minfin

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