Курс долара в Україні: Гетманцев порадив, чи варто купувати валюту

Чи варто українцям купувати валюту: думка Гетманцева
В умовах повномасштабної війни курс долара в Україні є зафіксованим, але з лютого помітні зміни щодо укріплення гривні.
Чи варто українцям в умовах воєнного стану купувати валюту, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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"Доцільність купівлі валюти — особистий вибір громадян. Ті, хто купували валюти на початку січня, наприклад, втратили, якщо будуть міняти валюту зараз. Якщо є потреба у диверсифікації заощаджень, то радив би скористатись спеціальними депозитними продуктами", — зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев розповів для Новини.LIVE, як змінюватиметься курс долара весною 2023 року.
20 березня Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро підвищився у вартості на кілька копійок, долар — незмінний.