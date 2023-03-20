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Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

20 березня 2023 06:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Курс долара в Україні: Гетманцев дав прогноз
Курс долара в Україні навесні 2023 року
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Курс долара в Україні в умовах повномасштабної війни є зафіксованим, але у лютому готівковий курс гривні до долара США помітно зміцнився, а зараз продовжуються тенденції до укріплення.

Що відбувається з курсом, яким він може стати до кінця весни і чи варто купувати валюту — ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

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— Як політик, який очолює профільний фінансовий комітет, я не можу давати конкретні прогнози офіційного курсу, бо це може вплинути на очікування. 

 Від початку війни курс є зафіксованим, у липні минулого року відбулась його разова корекція до 36,7 грн/дол. 

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев

З тих пір стан платіжного балансу покращився, а саме він вимірює притік/відплив валюти і віддзеркалює зовнішню фінансову позицію країни. У другій половині року сальдо платіжного балансу було позитивним.

Так, ми маємо рекордні показники дефіциту торгівлі товарами і послугами (через заблокований експорт, руйнування, витрати мігрантів за кордоном), значний відплив валюти за операціями приватного сектора (валюта поза банками, неповернення торгівельної виручки).

Але цей відплив покривається насамперед за рахунок значних надходжень зовнішньої фінансової допомоги від партнерів (гранти, кредити), стійкими приватними трансфертами, обсягами оплати праці від нерезидентів, скороченням процентних виплат за іноземними інвестиціями.   

Стан платіжного балансу на початку поточного року є також контрольованим. У січні платіжний баланс зведено з профіцитом в 1,2 млрд дол. Валютні резерви НБУ на 1 березня — 28,9 млрд дол. Це на 4,8% або 1,3 млрд дол. більше, ніж рік тому, на початку російської агресії. Такий обсяг забезпечує фінансування 3,7 місяців майбутнього імпорту (при рекомендованому мінімумі 3 місяці). На сьогодні це достатній рівень для виконання валютних зобов’язань уряду/НБУ і підтримки фіксованого курсу.

 Укріплення курсу долара 

— Ситуація із платіжним балансом і ЗВР віддзеркалюється на валютному ринку. Готівковий курс гривні до долара США у лютому помітно зміцнився. 

За даними НБУ, у лютому середньозважений курс гривня-долар США за операціями продажу готівкової валюти склав 39,89 грн/дол., на кінець місяця — 38,94 грн/дол. Це найбільш низький курс долара відносно гривні відповідно з серпня і 21 липня минулого року, коли було скориговано офіційний курс.

обмін валют

У березні тенденції до укріплення готівкового курсу продовжуються. За першу декаду місяця середньозважений курс продажу — 38,82 грн/дол.

З початку року готівковий курс гривні до долара США укріпився на 5,4% (на 10 березня).

Спред між офіційним і готівковим курсом на кінець лютого скоротився до 5%. 

Окрім стійкої ситуації з платіжним балансом, зокрема ритмічного надходження зовнішньої фінансової допомоги, виділю декілька додаткових факторів, що позитивно вплинули на стабілізацію валютного ринку:

— останні рішення НБУ щодо збільшення норм обов’язкового резервування по вкладах на вимогу. Разом із збереженням 25% відсоткової ставки це сприяло збільшенню попиту на гривневі активи; 

— припинення монетизації дефіциту бюджету;

— продовження дії спеціальних депозитних продуктів (онлайн-депозитів у валюті та депозитів із індексацією на зміну офіційного курсу гривні), в рамках яких валюту можна обміняти за курсом максимально наближеним до офіційного. Депозити населення у валюті заростають стабільно с серпня минулого року. На сьогодні вони не лише відновились, а й перевищують довоєнний рівень. Це знижує попит на валюту на готівковому ринку;

— підготовка до весняної посівної кампанії, що є традиційним сезонним чинником збільшення пропозиції валюти аграріями; 

— стабілізація інфляційних очікувань по мірі відновлення економіки, кращої ситуації в енергетиці та ін.

Корекція курсу 

— Тому відповім так — на сьогодні я не бачу фундаментальних підстав для корекції нинішнього офіційного обмінного курсу. До речі, уряд також покращив свої очікування, як видно із проєкту останніх змін до бюджету, де відображено зменшення граничного обсягу держборгу і видатків на його обслуговування через очікуване укріплення курсу (нагадаю, прогноз уряду на цей рік був 42,2 грн/дол. у середньому за рік). 

Долари
Фото: УНІАН

Доцільність купівлі валюти — особистий вибір громадян. Ті, хто купували валюти на початку січня, наприклад, втратили, якщо будуть міняти валюту зараз. Якщо є потреба у диверсифікації заощаджень, то радив би скористатись спеціальними депозитними продуктами, про які  йшлося вище.

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