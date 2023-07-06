Нардепів та чиновників зобов'яжуть декларувати операції з купівлі доларів

Засідання парламенту. Фото: rada.gov.ua

В Україні суб’єктів декларування пропонують зобов’язати оприлюднювати суми операцій з купівлі-продажу валюти, якщо більші за 3,5 тисячі доларів. Відповідний законопроєкт зареєстрував прем'єр Денис Шмигаль.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Декларування купівлі валюти

Як зазначається, йдеться про проєкт закону №9457, що вносить зміни до закону "Про запобігання корупції", покликаний удосконалити деякі антикорупційні механізми.

Згідно з ним, на суб’єктів декларування (держслужбовці, депутати, судді) поширюватиметься обов’язок зазначати у деклараціях відомості про купівлю доларів чи євро, якщо операція перевищує 134 тисячі гривень.

Вимоги ЄС та МВФ

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Європейська комісія (ЄК) закликали українську владу відновити необхідність електронного декларування, яке зупинили на початку війни. Це є умовою подальшої співпраці.

Зокрема, у МВФ наголосили, що українська влада взяла на себе дуже серйозні зобов’язання та висловила чіткі графіки щодо втілення важливих законодавчих змін. Зокрема, з-поміж них — обіцянка відновити обов’язок для державних посадовців декларувати всі свої активи та доходи. Згідно з програмою EFF, це необхідно зробити до кінця липня поточного року.

Нагадаємо, у квітні в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року — 32 млрд доларів.

Також ми писали, що українці не зобов'язані декларувати матеріальну допомогу, яку одержали від інших країн та міжнародних організацій через війну. З таким роз’ясненням звернулося до громадян Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).