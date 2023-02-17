Данія допомогла Україні купити котельні — що відомо

Гроші спрямували на закупівлю мобільних контейнерних котелень

Данія виділила Україні фінансову допомогу у сумі 4,5 мільйона євро. Гроші спрямували на закупівлю нових мобільних контейнерних котелень.

Про це повідомляє пресслужба міжнародної фінансової організації Nefco, через яку були виділені кошти.

Закупівля котелень

Зазначається, що на вищевказану суму Україні придбали 20 газових котлів потужністю 39 МВт. Агрегати вже доставили для подальшого встановлення. Очікується, що вони забезпечать опаленням близько 180 тисяч осіб.

Котельні будуть здатні виробляти тепло близько 80% населення міста, де їх встановлять. Однак про які міста йдеться — поки невідомо.

"Профінансований проєкт зможе забезпечити близько 30-40% потреб громадян у теплопостачанні", — йдеться у повідомленні пресслужби.

При цьому ще передбачені кошти на монтаж котлів, прокладання труб, профілактичні кроки щодо запобігання замерзанню систем теплопостачання у зимовий період технічне обслуговування систем для забезпечення надійної та безперервної роботи.

Фахівці підрахували, що нові котли зменшать споживання газу приблизно на 1,7 млн кубічних метрів на рік, що призведе до щорічного скорочення викиду вуглекислого газу на близько 3,4 тис. тонн.

Більше про допомогу

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" домовився про грантову допомогу на суму 188,8 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це дозволить закупити за кордоном достатню кількість природного газу для нормального завершення опалювального сезону.

Також ми писали, що в Україну з початку дії податкової пільги завезли понад 20 тисяч трансформаторів. Йдеться про період з 12 листопада по 31 грудня 2022 року.