Бюджету України бракуватиме 42 млрд доларів у 2024-му

Прем’єр Денис Шмигаль. Фото: КМУ

У 2024 році Україна розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку від країн-партнерів. Уряд планує позичити кошти, щоб закрити величезний дефіцит державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічних осінніх зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку (СБ).

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За словами глава українського уряду, наступного року Україна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки для закриття дефіциту бюджету.

Прем'єр зауважив, що саме міжнародна підтримка стала одним з ключових факторів, що допоміг вистояти під повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

Зараз Україна направляє всі зібрані податки на сферу безпеки та оборону. Саме на приватному сектору тримається армія України. Водночас, видатки на заробітні плати бюджетної сфери, пенсії та соцвиплати покриває міжнародна фінансова допомога.

"Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому Росія зруйнувала домівки", — наголосив Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, у 2024 році на оборону з державної скарбниці спрямують 21,6% валового внутрішнього продукту. Відповідному рішенню Ради національної безпеки і оборони надав чинності президент Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що Київська міська рада влаштувала "таємний розпил" бюджету на ремонті столичного військового госпіталю ветеранів війни. На це планують витратити 1 мільярд гривень.