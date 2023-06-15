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Дефіцит кавунів в Україні: чи будуть цьогоріч свої ягоди дешевші за Турецькі

15 червня 2023 16:57
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на кавуни в Україні 2023: до чого готуватися українцям
Кавуни в Україні. Фото: Unsplash
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Влітку 2022 року в Україні відчувався дефіцит кавунів, адже Херсонщина була повністю окупована. Цього року регіон не був готовий до посівної через замінування, а також зазнав підтоплення через Каховську трагедію, отже очікувати урожаю не варто. Експерти говорять про тотальний дефіцит кавунів. 

Чи вистачить українцям своїх кавунів і де їх вирощуватимуть, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів економіст Олександр Хмелевський. 

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"Я скажу, що Одещина не постраждала внаслідок підриву Каховської ГЕС, а Миколаївщина постраждала частково. Це стосується певних регіонів. Є багато інших територій, які не ушкоджені. Там будуть вирощувати кавуни. Інша справа, що загальний їх обсяг не замінить того, що було. Дефіцит кавунів буде відчуватися, його будуть покривати за рахунок імпорту з Туреччини. А це вплине на ціну", — сказав Хмелевський. 

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Кавуни з Туреччини в Україні. Фото: Google

Додамо, що у столиці вже почали продавати кавуни. Ціна стартує від 50 грн за кілограм.

Як ми писали раніше, внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС 94% зрошуваних земель на Херсонщині залишилися без води. Тому ці території можуть стати пустелями, що зупинить вирощування багатьох продуктів, зокрема кавунів та помідорів.

Нагадаємо, за даними експертів, підрив росіянами Каховської ГЕС призведе до значних негативних наслідків для сільського господарства України, зокрема до затоплення орієнтовно 10 тис. га сільгоспземель на правобережжі, а також у рази більше — на окупованому лівому березі. Крім того, наслідки спостерігатимуться упродовж кількох років поспіль.

 

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