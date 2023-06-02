Дефіцит у сотні мільярдів: наскільки збільшилась діра в бюджеті України в 2023 році

Американська національна валюта. Фото: google.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За перші 5 місяців 2023 року дефіцит державного бюджету України склав 401,9 мільярда гривень. Тільки в травні дефіцит збільшився на 91,3 мільярда гривень.

Дані голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи наводить "Економічна правда".

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Разом із тим Підласа підкреслила, що наразі ситуація з фінансами в країні керована, хоч і визнала, що дефіцит бюджету є великим.

"Хоча дефіцит бюджету є великим, але ситуація керована. Ми спільно з Урядом постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами, що забезпечує достатню кількість кредитної допомоги на покриття дефіциту", — розповіла Підласа.

На що витрачають гроші і звідки наповнюють український бюджет

За пять місяців 2023 року видатки загального фонду дербюджету становили 1,143 трлн грн, з них за травень – 277,4 млрд грн. Основна стаття видатків — оборона.

Надходження до держказни за 2023 рік становили 1,481 трлн грн. З них 723,8 млрд грн (або майже половина) — це надходження з зовнішніх джерел (позичання, гранти, допомога від партнерів), з внутрішніх – 757,4 млрд грн.

Втім, в травні намітилася досить позитивна тенденція. Роксолана Підласа підкреслила, що в останньому місяці весни чи не вперше за останній час податкові надходження перевищили зовнішні запозичення.

"В травні податкові надходження чи не вперше за останній час перевищили зовнішні запозичення. Податкові органи зібрали 101,2 млрд грн, зовнішні запозичення склали 73,4 млрд грн, внутрішні запозичення (ОВДП) – 68,6 млрд грн, грант від США – 45,7 млрд грн, а також доходи, що адмініструються митними органами, – 29,6 млрд грн", — наголосила Підласа.

Нагадаємо, у Національному науковому центрі Інститут аграрної економіки розповіли, як змінилися ціни навесні на українських ринках та в магазинах. Деякі продукти дешевшали, а деякі — підскочили у вартості до майже 100%.