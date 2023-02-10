Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Деяких українців хочуть позбавити пенсії: в уряді підготували законопроєкт arrow

Деяких українців хочуть позбавити пенсії: в уряді підготували законопроєкт

10 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — деяких громадян хочуть позбавити виплат
Відповідний проєкт закону винесли на обговорення
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні деяких громадян пропонують позбавити пенсійних виплат. Йдеться про скоєння злочинів проти національної безпеки.

Відповідний законопроєкт розробили та запропонували для обговорення на сайті Міністерства соціальної політики.

Читайте також:

Позбавлення пенсій

Документ пропонує припиняти виплату пенсій або не призначати зовсім під час досягнення відповідного віку громадянами, які відбувають покарання за злочини проти нацбезпеки та засуджені за 109-111 статтями Кримінального кодексу.

Мова йде про дії, спрямовані на насильницьку зміну влади, посягання на територіальну цілісність, державну зраду, а також колабораціонізм.

Виплати пропонують припиняти, тільки-но обвинувальний вирок суду набуде чинності. Також положення даного закону планують застосовувати до підозрюваних у цих злочинах, яких оголосили у розшук, та тих, що переховуються від слідства.

Пенсію мають намір повертати таким особам після виходу на волю. Тим хто досягне пенсійного віку під час відбування покарання, пенсії призначатимуть після закінчення терміну у місцях позбавлення волі.

Законопроєкт також торкнеться і спеціальних пенсій, які виплачують суддям, прокурорам, військовослужбовцям вищого командного складу у відставці та деяким іншим категоріям. Після виходу з в'язниці на волю їм не повернуть грошове спецутримання, а виплати отримають на загальних умовах.

Громадське обговорення документа триватиме до 16 лютого.

Інші ініціативи

В Україні можуть ухвалити законопроєкт, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Дана категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень. Відповідний проєкт закону №8321 зареєстровано у парламенті.

У пояснювальній записці наголошується, що розмір щомісячного утримання судді КСУ у відставці дорівнює пенсії 70 пенсіонерів (мінімальний розмір). Виплати ж колишніх суддів здійснюються за рахунок держбюджету з податків, які сплачують українці.

Нагадаємо, громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Цьогоріч на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:50 "Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

13:48 Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

13:45 "Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

13:41 В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

13:41 Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

Ексклюзив

13:35 Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян

13:26 На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

13:20 "Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв

13:17 Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Новина з відео

12:45 Наступ на Одесу: Чорне море стане для росіян мертвим, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо про запуск ракет

Новина з відео

06:15 Аліна Байкова оригінально принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонні потреби, формула миру та членство в ЄС: Зеленський розповів деталі візиту до Брюсселя

Новина з відео

19:31 "За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Актуальне по темі

None 10 Лютий 13:41

"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

None 10 Лютий 13:51

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

None 10 Лютий 13:44

"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

None 10 Лютий 13:42

В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB