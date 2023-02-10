Пенсії в Україні — деяких громадян хочуть позбавити виплат

Відповідний проєкт закону винесли на обговорення

В Україні деяких громадян пропонують позбавити пенсійних виплат. Йдеться про скоєння злочинів проти національної безпеки.

Відповідний законопроєкт розробили та запропонували для обговорення на сайті Міністерства соціальної політики.

Позбавлення пенсій

Документ пропонує припиняти виплату пенсій або не призначати зовсім під час досягнення відповідного віку громадянами, які відбувають покарання за злочини проти нацбезпеки та засуджені за 109-111 статтями Кримінального кодексу.

Мова йде про дії, спрямовані на насильницьку зміну влади, посягання на територіальну цілісність, державну зраду, а також колабораціонізм.

Виплати пропонують припиняти, тільки-но обвинувальний вирок суду набуде чинності. Також положення даного закону планують застосовувати до підозрюваних у цих злочинах, яких оголосили у розшук, та тих, що переховуються від слідства.

Пенсію мають намір повертати таким особам після виходу на волю. Тим хто досягне пенсійного віку під час відбування покарання, пенсії призначатимуть після закінчення терміну у місцях позбавлення волі.

Законопроєкт також торкнеться і спеціальних пенсій, які виплачують суддям, прокурорам, військовослужбовцям вищого командного складу у відставці та деяким іншим категоріям. Після виходу з в'язниці на волю їм не повернуть грошове спецутримання, а виплати отримають на загальних умовах.

Громадське обговорення документа триватиме до 16 лютого.

Інші ініціативи

В Україні можуть ухвалити законопроєкт, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Дана категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень. Відповідний проєкт закону №8321 зареєстровано у парламенті.

У пояснювальній записці наголошується, що розмір щомісячного утримання судді КСУ у відставці дорівнює пенсії 70 пенсіонерів (мінімальний розмір). Виплати ж колишніх суддів здійснюються за рахунок держбюджету з податків, які сплачують українці.

Нагадаємо, громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Цьогоріч на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.