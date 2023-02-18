Допомога українцям — у Мінсоцполітики розповіли, кому не нарахували соцвиплати

Деяким українцям не виплатили соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли, як діяти
У Міністерстві соцiальної політики України нагадали громадянам, що за новими правилами, деякі соціальні виплати не нарахувались автоматично у 2023 році. Для їх поновлення потрібно особисто звернутися в органи соціального захисту населення.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
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Кому не нарахували соцдопомогу
За інформацією відомства, виплати не були продовжені автоматично трьом категоріям громадян.
Йдеться про виплати:
- малозабезпеченим сім'ям;
- одиноким матерям (батькам), яким передбачена допомога на дітей;
- особам, які мають право на тимчасову допомогу для досягнення загального пенсійного віку, проте не отримали права на пенсійну виплату.
Кому виплати здійснили як виняток
У Мінсоцполітики розповіли, що винятком серед таких категорій населення є люди з тимчасово окупованих територій чи регіонів, де тривають активні бойові дії.
"Допомога на проживання ВПО теж продовжена автоматично без необхідності подачі будь-яких документів", — пояснили у відомстві.
Кому виплати продовжили автоматично
У першу чергу, виплати продовжили дітям у складних життєвих обставинах, зокрема тим, над якими здійснюється опіка чи піклування; які мають тяжкі хвороби; мають інвалідність чи в яких батьки ухиляються від виплати аліментів.
Також продовжили термін виплат допомог особам, які не мають права на пенсію чи є особами з інвалідністю; тим, хто має інвалідність з дитинства чи доглядають за такими громадянами (інвалідність I та II групи з психічними розладами).
"Також звертаємо увагу працездатних осіб, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку — до 31 грудня 2023 року для вас діє перехідний механізм виплати раніше призначених щомісячних компенсацій", — додали у Мінсоцполітики.
Нагадаємо, у 2023 році уряд розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян близько 700 мільярдів гривень.
Також ми писали, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо залучення гранту від Сполучених Штатів на загальну суму 6 млрд доларів. Зокрема, гроші спрямують на соціальні програми, а також освіту та медицину.