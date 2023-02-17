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Деяким українцям обіцяють допомогу у 16 тис. грн: хто отримає кошти

17 лютого 2023 08:59
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — хто з військових має право на 16 тис. грн
Йдеться про ветеранів війни з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні деякі категорії громадян матимуть право на оформлення матеріальної допомоги у 16 тис. грн. Йдеться про ветеранів війни з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи, отриманої в результаті бойових дій.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

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Виплати від Червоного Хреста

Як зазначається, кошти виплачуватимуть у рамках спільного проєкту Червоного Хреста України та Міністерства у справах ветеранів. Виплату суми розіб'ють на три місяці, тобто громадянин отримуватиме по 4 тис. грн.

Всі охочі можуть подавати заявки.

Послідовність дій така:

  • потрібно перейти за посиланням;
  • обрати пункт "Надання підтримки людям з інвалідністю в результаті війни";
  • пройти електронну ідентифікацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • перевірити персональну інформацію (прізвище та ім'я, ідентифікаційний код);
  • написати дані банківської картки для виплат (номер рахунку у форматі IBAN), номер телефону та адресу е-пошти;
  • надіслати заяву.

Після цього Мінветеранів перевірить заявку. Якщо потенційний одержувач відповідатиме критеріям програми, то йому автоматично призначать виплати. Якщо виплату призначать, але не нарахують, то уточнити можна за номером телефону:
 +38 063 688 95 96.

Нагадаємо, в Україні військовослужбовцям, які винаймають житло, держава виплачує грошову компенсацію. При цьому для кожного населеного пункту — свій розмір суми.

Також ми писали, що уряд залучить понад 2,6 млрд доларів грантів на фінансування пенсійних виплат та окремих програм соціальної допомоги. Кошти виділили Сполучені Штати, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія та Ісландія.

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