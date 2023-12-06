Деяким військовим можуть виплатити до 30 тис гривень — хто може отримати
Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації забезпечує фінансову допомогу військовослужбовцям, які мають місце реєстрації в Сєвєродонецьку. Вони можуть розраховувати на виплату від 15 до 30 тисяч гривень, залежно від різних факторів.
Про це йдеться у Розпорядженні "Про порядок надання у 2023 році матеріальної допомоги учасникам воєнних дій у період запровадження воєнного стану в Україні".
Від чого залежить сума виплат військовим
Багато наших захисників із всіх куточків України отримують травми та поранення, участвуючи у бойових діях, і тому потребують фінансової підтримки. У Сєвєродонецьку виплачують одноразову допомогу військовослужбовцям у розмірі від 15 до 30 тис. гривень за умови надання відповідних документів. Різні суми нараховуються у таких випадках:
- 15 тис. гривень — якщо службовець брав участь у захисті обороноздатності України від російських окупантів на момент подання заявки;
- 25 тис. гривень — якщо військовий отримав поранення, але планує після лікування та реабілітації повернутися для продовження служби;
- 25 тис. гривень — якщо поранення, отримане внаслідок участі в бойових діях, призвело до інвалідності та припинення військової служби;
- 30 тис. гривень — якщо захисник втратив кінцівку та набув інвалідності.
Які документи потрібні для подання заявки на виплати
Щоб заявку розглянули, необхідно відправити певний пакет документів на електронну пошту [email protected]. У список входять скани:
- паспорту громадянина;
- ідентифікаційного коду;
- довідки ВПО про реєстрацією у Сєвєродонецьку (якщо є);
- військового квитка з відмітками про проходження служби в особливий період;
- довідки про травмування в результаті бойових дій;
- висновку медико-соціальної експертної комісії (якщо є інвалідність);
- довідки про відкриття банківського рахунку в Приватбанку чи Ощадбанку.
Зразок заяви можна переглянути за цим посиланням. Отримати більш детальну інформацію можна, зателефонувавши на гарячу лінію Сєвєродонецької міської військової адміністрації за номером +38 (050) 484 00 18.
Нагадаємо, до кінця 2023 року військовим в Україні не будуть збільшувати розмір заробітної плати. А розмір грошової винагороди в армії залежить від роду діяльності, місця несення служби та наявності спецзавдань.
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