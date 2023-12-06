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Деяким військовим можуть виплатити до 30 тис гривень — хто може отримати

6 грудня 2023 21:01
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Ірина Шпак
редактор
Деяким військовим можуть виплатити до 30 тис гривень — хто може отримати
Військові біля інформаційного стенду у ТЦК. Фото: DDK.DN.UA
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації забезпечує фінансову допомогу військовослужбовцям, які мають місце реєстрації в Сєвєродонецьку. Вони можуть розраховувати на виплату від 15 до 30 тисяч гривень, залежно від різних факторів.

Про це йдеться у Розпорядженні "Про порядок надання у 2023 році матеріальної допомоги учасникам воєнних дій у період запровадження воєнного стану в Україні".

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Багато наших захисників із всіх куточків України отримують травми та поранення, участвуючи у бойових діях, і тому потребують фінансової підтримки. У Сєвєродонецьку виплачують одноразову допомогу військовослужбовцям у розмірі від 15 до 30 тис. гривень за умови надання відповідних документів. Різні суми нараховуються у таких випадках:

  • 15 тис. гривень — якщо службовець брав участь у захисті обороноздатності України від російських окупантів на момент подання заявки;
  • 25 тис. гривень — якщо військовий отримав поранення, але планує після лікування та реабілітації повернутися для продовження служби;
  • 25 тис. гривень — якщо поранення, отримане внаслідок участі в бойових діях, призвело до інвалідності та припинення військової служби;
  • 30 тис. гривень — якщо захисник втратив кінцівку та набув інвалідності.

Які документи потрібні для подання заявки на виплати

Щоб заявку розглянули, необхідно відправити певний пакет документів на електронну пошту [email protected]. У список входять скани:

  • паспорту громадянина;
  • ідентифікаційного коду;
  • довідки ВПО про реєстрацією у Сєвєродонецьку (якщо є);
  • військового квитка з відмітками про проходження служби в особливий період;
  • довідки про травмування в результаті бойових дій;
  • висновку медико-соціальної експертної комісії (якщо є інвалідність);
  • довідки про відкриття банківського рахунку в Приватбанку чи Ощадбанку.


Зразок заяви можна переглянути за цим посиланням. Отримати більш детальну інформацію можна, зателефонувавши на гарячу лінію Сєвєродонецької міської військової адміністрації за номером +38 (050) 484 00 18.

Нагадаємо, до кінця 2023 року військовим в Україні не будуть збільшувати розмір заробітної плати. А розмір грошової винагороди в армії залежить від роду діяльності, місця несення служби та наявності спецзавдань.

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