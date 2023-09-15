Банки знижують ставки за депозитами — що пропонують українцям

Гроші на касі. Фото: google.com

В Україні банки вперше за час повномасштабної війни знижують ставки за депозитами. Таку тенденцію зафіксували у серпні поточного року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Як змінились ставки за депозитами

Згідно з даними НБУ, минулого місяця фінустанови почали знижувати ставки за депозитами вперше з травня 2022 року.

Так, середня ставка оформлених гривневих депозитів для домогосподарств опустилась до 12,2% річних (на 0,5 відсоткового пункту (в.п.). Тоді як за депозитами бізнесу — до 13,4% (на 1 в.п.).

За інформацією НБУ, підвищилась середня ставка за валютними депозитами до 1,2% річних (на 0,1 в.п.), водночас не змінилась для юросіб — 0,7%.

Також впала середня ставка виданих у серпні гривневих кредитів для бізнесу до 19,1% (на 0,6), однак за валютними кредитами підскочила до 6,5% (на 0,2 в.п.).

Що стосується обсягів депозитів, то уперше за багато місяців розрив між вкладами бізнесу та населення почав зменшуватися. Так, у серпні депозити юросіб скоротились до 1 трлн 129 млрд грн (на 13,3 млрд грн), тоді як бізнес наростив вклади до 977 млрд (на 10,8 млрд грн).

Гривневі депозити бізнесу за минулий місяць скоротилися до 770 млрд грн (на 1,3%), а валютні до 358 млрд грн (на 1,2%).

Депозити населення у гривні зросли у серпні до 648,3 млрд грн (на 1,2% чи 7,9 млрд грн). Водночас у валюті підвищились до 329 млрд грн (на 0,6%).

Також відомо, що споживчі кредити у гривні у серпні підвищились до 202,4 млрд грн (на 4,6 млрд), а валютні знизилися до 12,6 млрд грн (на 0,1 млрд грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ знизив облікову ставку до 20%. Саме від головної відсоткової ставки залежить вартість кредитів, що надає НБУ банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки зможуть запропонувати власні кредити. А відтак, має збільшитися кількість позичальників.

Також ми писали, що в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на небезпечних через війну територіях.