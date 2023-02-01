Компенсація на житло — скільки грошей з бюджету виплатили нардепам

У грудні сума зросла удвічі порівняно з попереднім місяцем

У грудні минулого року з державного бюджету грошову компенсацію за житло надали 131 народному депутату. Сума зросла удвічі порівняно з попереднім місяцем.

Список, кому виплатили кошти, оприлюднив Апарат Верховної Ради.

За цією інформацією, у грудні сумарно нарахували понад 6 млн гривень грошової компенсації. Тоді як у листопаді на це пішло з бюджету 2,9 млн гривень.

Більшості заявникам нарахували 39,65 тис. гривень на оренду житла. При цьому суми у всіх різні. Дехто з політиків отримав понад 217 тис. гривень.

Загалом у 2022 році на оплату житла депутатам парламенту пішло 28,4 млн гривень.

Таким чином, на грудень припадає 20% річного обсягу — кожна п’ята компенсація. Причина збільшення суми коштів у грудні — не вказана.

У 2021 році 161 народний депутат отримав приблизно 7 млн гривень компенсації за житло.

Перелік нардепів, опублікований Апаратом ВР:

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