Компенсація на житло — скільки грошей з бюджету виплатили нардепам

Держава компенсувала мільйони коштів за житло нардепам: у Раді оприлюднили список
У грудні минулого року з державного бюджету грошову компенсацію за житло надали 131 народному депутату. Сума зросла удвічі порівняно з попереднім місяцем.
Список, кому виплатили кошти, оприлюднив Апарат Верховної Ради.
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За цією інформацією, у грудні сумарно нарахували понад 6 млн гривень грошової компенсації. Тоді як у листопаді на це пішло з бюджету 2,9 млн гривень.
Більшості заявникам нарахували 39,65 тис. гривень на оренду житла. При цьому суми у всіх різні. Дехто з політиків отримав понад 217 тис. гривень.
Загалом у 2022 році на оплату житла депутатам парламенту пішло 28,4 млн гривень.
Таким чином, на грудень припадає 20% річного обсягу — кожна п’ята компенсація. Причина збільшення суми коштів у грудні — не вказана.
У 2021 році 161 народний депутат отримав приблизно 7 млн гривень компенсації за житло.
Перелік нардепів, опублікований Апаратом ВР:
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